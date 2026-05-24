«Кремонезе» вылетел из Серии А через год после возвращения
«Кремонезе» стал последним клубом, покинувшим Серию А.
Команда Марко Джампаоло в заключительном туре потерпела поражение от «Комо» на своем поле – 1:4. Она финишировала на 18-й строчке с 34 очками.
«Кремонезе» провел в высшей лиге всего год. В предыдущий раз он выступал в Серии А в сезоне-2022/23.
Ранее во второй дивизион вылетели «Верона» и «Пиза».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
