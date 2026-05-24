«Мы добили кубок». «Спартак» показал разбитый трофей и объявил розыгрыш осколка среди болельщиков

«Спартак» разыграет осколок Кубка России среди болельщиков.

«Спартак» объявил о розыгрыше осколка FONBET Кубка России среди подписчиков телеграм-канала клуба.

Красно-белые в воскресенье одержали победу над «Краснодаром » в суперфинале турнира (1:1, 4:3 по пенальти). Во время празднования форвард «Спартака» Пабло Солари разбил трофей , поднимая его над головой. Крышка и нижняя часть кубка упали на землю.

Позднее пресс-служба «Спартака» опубликовала фото трофея, который пострадал еще сильнее.

«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок», – говорится в посте клуба.

После этого в телеграм-канале «Спартака» был запущен розыгрыш осколка трофея.

«Разыгрываем осколок кубка! Частичка истории достанется случайному подписчику «Спартака». Подпишитесь на канал и нажмите кнопку «Хочу Кубок!» Итоги подведем 27 мая», – написала пресс-служба.