«Мы добили кубок». «Спартак» показал разбитый трофей и объявил розыгрыш осколка среди болельщиков
«Спартак» объявил о розыгрыше осколка FONBET Кубка России среди подписчиков телеграм-канала клуба.
Красно-белые в воскресенье одержали победу над «Краснодаром» в суперфинале турнира (1:1, 4:3 по пенальти). Во время празднования форвард «Спартака» Пабло Солари разбил трофей, поднимая его над головой. Крышка и нижняя часть кубка упали на землю.
Позднее пресс-служба «Спартака» опубликовала фото трофея, который пострадал еще сильнее.
«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок», – говорится в посте клуба.
Фото: телеграм-канал «Спартака»
После этого в телеграм-канале «Спартака» был запущен розыгрыш осколка трофея.
«Разыгрываем осколок кубка! Частичка истории достанется случайному подписчику «Спартака». Подпишитесь на канал и нажмите кнопку «Хочу Кубок!» Итоги подведем 27 мая», – написала пресс-служба.
