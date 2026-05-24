  • «Мы добили кубок». «Спартак» показал разбитый трофей и объявил розыгрыш осколка среди болельщиков
«Спартак» объявил о розыгрыше осколка FONBET Кубка России среди подписчиков телеграм-канала клуба. 

Красно-белые в воскресенье одержали победу над «Краснодаром» в суперфинале турнира (1:1, 4:3 по пенальти). Во время празднования форвард «Спартака» Пабло Солари разбил трофей, поднимая его над головой. Крышка и нижняя часть кубка упали на землю. 

Позднее пресс-служба «Спартака» опубликовала фото трофея, который пострадал еще сильнее. 

«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок», – говорится в посте клуба. 

Фото: телеграм-канал «Спартака»

После этого в телеграм-канале «Спартака» был запущен розыгрыш осколка трофея. 

«Разыгрываем осколок кубка! Частичка истории достанется случайному подписчику «Спартака». Подпишитесь на канал и нажмите кнопку «Хочу Кубок!» Итоги подведем 27 мая», – написала пресс-служба. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
ахахаха

Кубок из говна и палок получился бы крепче, чем этот, из стекла и палок)
ОтветEvertoniaMen
Согласен. Думать надо, кто будет его поднимать! Кубок должен быть сделан из стали, потому что чугун тоже хрупкий. А сталь, возможно и атомный взрыв выдержит, хотя, насчет футболистов не уверен
Краснодару бы поучаствовать в розыгрыше, считай единственный шанс привезти кубок в клубный музей…
Это не кубок а ваза какая-то.
Не потеряй его и не сломай... ©
Почему за столько лет не изготовили нормальные трофеи для чемпионов и победителей кубка? Эти позорные вазы были приемлемы для нищих 90х
Отличный повод заменить кубок на более современный, как сделали в РПЛ. Эти вазы давно устарели.
Трофеи ломают уже не первый раз, поэтому, надо делать что-то типа Кубка Снэнли, большой и тяжёлый из металла, что бы при всём желании не повредить и пусть будет переходящий, что бы была история со временем.
А чо один осколок? Сделайте аукцион из всех осколков.
Может бабосов на Гвардиолу соберете)
Так редко с трофеями, что уже забыли как с ними обращаться😂. Ну а так все по делу, матч был интересный на оба исхода.
Позорище на весь мир. На всех телеканалах наверняка видео с разлетающимся кубком цже прошло под рубрикой "Посмеёмся".
