Мостовой о победе «Спартака» в Кубке: «Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой»
Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды в FONBET Кубке России.
«Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой. Неважно, как «Спартак» победил, по пенальти или еще как, в последнее время он нас радовал мало. Сейчас стоит радоваться победе «Спартака».
Шансы против «Зенита» в Суперкубке есть, «Спартаку» полностью под силу забрать и еще один трофей. Поздравляю всю многомиллионную армию болельщиков с победой», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
