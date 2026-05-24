Мостовой о победе «Спартака» в Кубке: «Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой»

Александр Мостовой: одним из первых говорил, что Карседо – футбольный человек.

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды в FONBET Кубке России.

«Когда назначили Карседо , один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой. Неважно, как «Спартак» победил, по пенальти или еще как, в последнее время он нас радовал мало. Сейчас стоит радоваться победе «Спартака ».

Шансы против «Зенита » в Суперкубке есть, «Спартаку» полностью под силу забрать и еще один трофей. Поздравляю всю многомиллионную армию болельщиков с победой», – сказал Мостовой.