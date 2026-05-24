Ван Дейк – самый возрастной футболист, сыгравший все матчи в сезоне АПЛ целиком. Защитник «Ливерпуля» побил рекорд Терри

Вирджил ван Дейк побил рекорд Джона Терри в АПЛ.

Защитник «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк стал самым возрастным футболистом, полностью отыгравшим все матчи в АПЛ .

В сезоне-2025/26 ван Дейк отыграл без замен в каждом из 38 матчей Премьер-лиги. Нидерландский защитник сделал это в возрасте 34 лет и 320 дней.

Ранее этот рекорд принадлежал Джону Терри – экс-защитник «Челси » установил его в сезоне-2014/15.