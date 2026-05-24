Тренер «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»

Макфарлейн о 10-м месте: с таким составом «Челси» должен быть гораздо выше.

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси » Калум Макфарлейн высказался об итогах сезона для команды.

Лондонцы заняли 10-е место в АПЛ и не пробились в еврокубки на следующий сезон.

«Мы должны были финишировать гораздо выше в таблице. По моему мнению, с этим составом и таким уровнем таланта мы должны были выйти в Лигу чемпионов . Но этого не произошло.

В этом сезоне мы слишком часто были нестабильны. Это сказалось на результате», – сказал Макфарлейн.