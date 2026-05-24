Тренер «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался об итогах сезона для команды.
Лондонцы заняли 10-е место в АПЛ и не пробились в еврокубки на следующий сезон.
«Мы должны были финишировать гораздо выше в таблице. По моему мнению, с этим составом и таким уровнем таланта мы должны были выйти в Лигу чемпионов. Но этого не произошло.
В этом сезоне мы слишком часто были нестабильны. Это сказалось на результате», – сказал Макфарлейн.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Уж в топ-5 как-нибудь попадать должны были, если бы змей не кинул команду посреди сезона после серии ужасных игр.