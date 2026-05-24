«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне – при Абрамовиче такого не было.

При Романе Абрамовиче «Челси» не проигрывал столько, сколько при Тодде Боули .

Лондонцы завершили чемпионат Англии с 14 поражениями. В еще трех сезонах при новом владельце было 9, 11 и 16 проигранных матчей.

За то время, что клубом владел российский бизнесмен (с 2003 по 2022 год), «синие» ни разу не потерпели больше 12 поражений в чемпионате.

«Челси» занял 10-е место в АПЛ и не попал в еврокубки – это худший результат за три сезона