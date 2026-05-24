«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 поражений не было ни разу
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне – при Абрамовиче такого не было.
При Романе Абрамовиче «Челси» не проигрывал столько, сколько при Тодде Боули.
Лондонцы завершили чемпионат Англии с 14 поражениями. В еще трех сезонах при новом владельце было 9, 11 и 16 проигранных матчей.
За то время, что клубом владел российский бизнесмен (с 2003 по 2022 год), «синие» ни разу не потерпели больше 12 поражений в чемпионате.
«Челси» занял 10-е место в АПЛ и не попал в еврокубки – это худший результат за три сезона
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии