«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18

После победы над «Вальядолидом» в предпоследнем туре Сегунды (2:0) клуб из Ла-Коруньи занимает сторую строчку в таблице, набрав 77 очков, у идущей на 3-м месте «Альмерии» 71 очко.

Таким образом, «Депортиво» гарантированно не опустится ниже второго места и сыграет в Ла Лиге в сезоне-2026/27.

«Депортиво» не играл в Ла Лиге после вылета в сезоне-2017/18. При этом с 2020 по 2024 год команда выступала в третьем дивизионе Испании.

Ранее в Примеру вернулся «Расинг».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Депортиво»
Где-то скупую мужскую слезу вытерли Джалминья, Макай, Мауро Силва, Валерон и другие легенды Супер-Депора)
Wesley
Донато,Тристан, Найбет,Луке,Пандиани,Молина
Wesley
Wesley, вы фанат Пармы?! Пишу сейчас статью про них - Креспо, Верон, Тюрам и др. - скоро опубликую. Будет приятно получить отзыв от истинного поклонника.
Когда-то была очень сильная команда
Chupikovvn
Они должны были брать ЛЧ и всё могло быть иначе. Но анти футбол и гол в самом конце от Порту Моуриньо всё изменил
Chupikovvn
Не просто сильная команда, а чемпион Испании 2000
Болельщики Депортиво, мы ещё живы.
Maxi Rodrguez
живы, все здесь )
Отличная новость! Классно было бы, если бы ещё Малага в скором времени вернулась
Vlad Zhadejko
Вот-вот, тоже сразу о Малаге вспомнил) Возвращаются Расинг, Депор - прямо-таки ламповая Ла Лига из двухтысячных получается. Сарагосы ещё не хватает.
xDe xDe
Сарагоса тоже вышла, но в Д3 :)
Ох, же я давно этого ждал! Теперь посмотрим как получится в примере. Еремай должен зажечь!
Легато
Если не купят другие
Легато
То есть условный Марио Соринно не при делах? Только этот пиарный Еремай? Ну ок
Легенды вернулись!
Макай, Валерон, Тристан всё еще играют там верно ?
Nik Mercer
Да, и Мануэль Пабло.
Город живёт футболом как и в Сантандер, в ЛаЛигу вышли два хороших клуба
Реал напрягся ."любимый"их стадион вернулся )
Людвик Иванов
Не, уже нет. Ещё в десятых ведь развеяли проклятие Риасора)
Будучи болельщиком Мадрида от начала двухтысячных, наоборот, очень рад воскрешению Ла Коруньи, давно ждал. Да ещё с Расингом на пару. Ностальгия)
Депортиво Ла Корунья, теперь они должны выйти в ЛЧ и выбить Милан в 1/4 финала
За эти восемь лет я основательно изучил географию испанских Д2 и Д3. Надеюсь, что не вылетят из примеры. Будет интересно понаблюдать как Марио Сориано и Еремай покажут себя в примере.
Чёрный Доу
Круто что здесь так много фанатов Депортиво!)
