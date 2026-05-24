«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18
«Депортиво» сыграет в Ла Лиге впервые с 2018 года.
После победы над «Вальядолидом» в предпоследнем туре Сегунды (2:0) клуб из Ла-Коруньи занимает сторую строчку в таблице, набрав 77 очков, у идущей на 3-м месте «Альмерии» 71 очко.
Таким образом, «Депортиво» гарантированно не опустится ниже второго места и сыграет в Ла Лиге в сезоне-2026/27.
«Депортиво» не играл в Ла Лиге после вылета в сезоне-2017/18. При этом с 2020 по 2024 год команда выступала в третьем дивизионе Испании.
Ранее в Примеру вернулся «Расинг».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Депортиво»
Макай, Валерон, Тристан всё еще играют там верно ?
Будучи болельщиком Мадрида от начала двухтысячных, наоборот, очень рад воскрешению Ла Коруньи, давно ждал. Да ещё с Расингом на пару. Ностальгия)