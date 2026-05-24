«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18

«Депортиво» вышел в Ла Лигу.

«Депортиво» сыграет в Ла Лиге впервые с 2018 года.

После победы над «Вальядолидом » в предпоследнем туре Сегунды (2:0) клуб из Ла-Коруньи занимает сторую строчку в таблице, набрав 77 очков, у идущей на 3-м месте «Альмерии» 71 очко.

Таким образом, «Депортиво» гарантированно не опустится ниже второго места и сыграет в Ла Лиге в сезоне-2026/27.

«Депортиво » не играл в Ла Лиге после вылета в сезоне-2017/18. При этом с 2020 по 2024 год команда выступала в третьем дивизионе Испании .

Ранее в Примеру вернулся «Расинг».