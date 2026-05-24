  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
0

Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»

Конте об уходе из «Наполи»: я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб.

Антонио Конте высказался о причинах ухода с поста главного тренера «Наполи». 

«После матча с «Болоньей» я почувствовал определенные вещи, которые мне не понравились, и тут нужно иметь яйца, чтобы говорить об этом открыто. Я никогда не проводил и не собираюсь проводить серые сезоны. Я был готов даже уйти сам. Некоторые новички не нашли общего языка с ветеранами, возникли очень сложные внутренние процессы, и было правильно о них сказать.

Мне повезло встретить коллектив, с которым мы смогли честно поговорить и все прояснить. Мы сказали друг другу, что должны грести в одной лодке против ветра, и начали все заново.

Месяц назад я позвонил президенту, не хотел ничего обсуждать и сказал ему: «Учитывая нашу дружбу, я чувствую, что мой путь здесь подходит к концу». Решение уже было принято мной.

В «Наполи» я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. А если этого нет, очень трудно бороться с другими командами. Я видел слишком много яда, а те, кто его распространяет, – неудачники.

«Наполи» не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков. Клубу нужны серьезные люди, которые действительно любят команду, как и болельщики, покупающие билеты. Таких токсичных людей нужно держать подальше.

Я потерпел неудачу именно в этом и понял, что никогда не смогу объединить атмосферу вокруг клуба. Для меня это было принципиально важно, поэтому я поднял руки. Я беру ответственность на себя, как делал всегда.

При этом для меня было честью и привилегией тренировать «Наполи». Благодарю президента за эту возможность. Я прожил этот опыт со всей страстью, как и всегда. Болельщики «Наполи» меня поняли – и это самое главное», – сказал Конте. 

Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
отставки

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Конте накинул на прощание ))
Ответusen
Конте накинул на прощание ))
Может быть, что не "накинул", а выдал "официальную версию". Ибо не вспомню кого он там целенаправленно мариновал на лавке или с кем цапался. Давным-давно Де Лаурентис спродюсировал знаковый фильм "Мои друзья 2". Так что похоже, что циничный юмор Аурелио не чужд, но, наоборот, нравится, как, вполне возможно, и Антохе.
Конте - максималист, у него либо всё либо ничего. Выжимает максимум из тех что есть., но долго это не работает. Выгорает он, выгорает команда. Честно сказал, честно уходит. Чемпионство и серебро - это же круто! Успехов и Наполи , и Конте.
Ебздрыг(или как там) с Конте бы не поладил…
Про лайки — интересно) Учитывая, что Ноа Ланг, новичок как раз, лайкнул пост в инстаграм об
уходе Конте
В Милан пойдет
Видимо в сборной Италии вариант появился
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
24 мая, 18:51
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем