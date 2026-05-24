Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»

Конте об уходе из «Наполи»: я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб.

Антонио Конте высказался о причинах ухода с поста главного тренера «Наполи».

«После матча с «Болоньей» я почувствовал определенные вещи, которые мне не понравились, и тут нужно иметь яйца, чтобы говорить об этом открыто. Я никогда не проводил и не собираюсь проводить серые сезоны. Я был готов даже уйти сам. Некоторые новички не нашли общего языка с ветеранами, возникли очень сложные внутренние процессы, и было правильно о них сказать.

Мне повезло встретить коллектив, с которым мы смогли честно поговорить и все прояснить. Мы сказали друг другу, что должны грести в одной лодке против ветра, и начали все заново.

Месяц назад я позвонил президенту, не хотел ничего обсуждать и сказал ему: «Учитывая нашу дружбу, я чувствую, что мой путь здесь подходит к концу». Решение уже было принято мной.

В «Наполи» я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. А если этого нет, очень трудно бороться с другими командами. Я видел слишком много яда, а те, кто его распространяет, – неудачники.

«Наполи» не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков. Клубу нужны серьезные люди, которые действительно любят команду, как и болельщики, покупающие билеты. Таких токсичных людей нужно держать подальше.

Я потерпел неудачу именно в этом и понял, что никогда не смогу объединить атмосферу вокруг клуба. Для меня это было принципиально важно, поэтому я поднял руки. Я беру ответственность на себя, как делал всегда.

При этом для меня было честью и привилегией тренировать «Наполи». Благодарю президента за эту возможность. Я прожил этот опыт со всей страстью, как и всегда. Болельщики «Наполи» меня поняли – и это самое главное», – сказал Конте.

