Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»

Мохамед Салах: тяжело уходить из «Ливерпуля».

Мохамед Салах высказался об уходе из «Ливерпуля » вместе с Эндрю Робертсоном .

«Думаю, я сейчас плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я вообще не особо эмоциональный парень. Мы провели здесь свою молодость, делили все от начала и до конца. Мы вернули этот клуб туда, где он должен быть. Энди любят, потому что он всегда отдает на поле всего себя. За это его и любят.

Уходить из «Ливерпуля» очень тяжело. Он крайне важен для команды и для того периода, который мы вместе пережили. Я по-настоящему горд, что делил с ним раздевалку. Он всегда был командным игроком. Я очень счастлив, что играл с ним в одной команде», – сказал вингер в эфире Sky Sports.