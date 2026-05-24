Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться – не первый год боремся за высокие места»

Сперцян о сезоне «Краснодара» без трофеев: везде чего-то не хватило.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что его команда может гордиться прошедшим сезоном, несмотря на отсутствие трофеев.

«Краснодар» уступил «Спартаку » в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти – 4:3). В Мир РПЛ «быки» заняли второе место, отстав от «Зенита» на два очка.

– Серия пенальти – это лотерея. Сам матч получился интересным: атака на атаку, много моментов. Думаю, всем понравилось.

– Перед твоим пенальти был громкий свист. Это самый громкий свист в карьере?

– Нет, было и громче. В Турции.

– После забитого пенальти вы показали указательный палец трибуне «Спартака». Достали?

– Да нет, это эмоции. Ничего такого.

– Хуан Боселли не реализовал важный момент в РПЛ, теперь запорол пенальти. Как-то поддержали его после матча? Или напихали?

– Не-не, какое напихали? Конечно, поддержали. Это спорт, футбол. На его месте мог оказаться каждый.

– Какие эмоции от сезона?

– Я горд за команду, за ребят. Мы не первый год боремся за высокие места. Конечно, сейчас обидно, ведь везде чего-то не хватило. Второе место в чемпионате, поражение в Кубке по пенальти – это все обидно. Но думаю, стоит гордиться.

– Чего именно не хватило для победы?

– Это все в мелочах. Будем разбираться.

– Говорили, что не хватило скамейки. Не хватило сил?

– Может быть в каких-то отдельных играх. Но в целом отличный сезон.

– Атмосфера стадиона сегодня давила?

– Наоборот, это круто! Это и есть футбол, когда полный стадион. Нужно было только наслаждаться.

– Мурад Мусаев сказал, что сыграло роль, что стадион был за «Спартак». А если бы играли, например, в «Краснодаре», у вас было бы больше шансов. Согласен?

– Может быть. Почему нет? Но и так мы сегодня очень хорошо выглядели.

– Как считаешь, нужно всегда играть финал Кубка в «Лужниках»? Или лучше каждый раз менять стадион?

– Не знаю. Наверное, правильно играть на нейтральном поле. Но все же это национальный стадион, тут проходит не так много игр. Вроде, кайф играть. С другой стороны, вы сегодня видели.

– После матча вы подходили в болельщикам «Краснодара». Как-то пообщались?

– Нет, просто поблагодарили их. Спасибо им за то, что они – всегда с нами, поддерживают нас. Их сегодня было слышно. У меня только слова благодарности.

– То, что «Краснодар» опять проиграл финал Кубка – в этом есть закономерность?

– Не знаю, – передает слова Сперцяна корреспондент Спортса’‘ Илья Ковалев.

