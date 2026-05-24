  Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться – не первый год боремся за высокие места»
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться – не первый год боремся за высокие места»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что его команда может гордиться прошедшим сезоном, несмотря на отсутствие трофеев.

«Краснодар» уступил «Спартаку» в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти – 4:3). В Мир РПЛ «быки» заняли второе место, отстав от «Зенита» на два очка.

– Серия пенальти – это лотерея. Сам матч получился интересным: атака на атаку, много моментов. Думаю, всем понравилось.

– Перед твоим пенальти был громкий свист. Это самый громкий свист в карьере?

– Нет, было и громче. В Турции. 

– После забитого пенальти вы показали указательный палец трибуне «Спартака». Достали?

– Да нет, это эмоции. Ничего такого.

Хуан Боселли не реализовал важный момент в РПЛ, теперь запорол пенальти. Как-то поддержали его после матча? Или напихали?

– Не-не, какое напихали? Конечно, поддержали. Это спорт, футбол. На его месте мог оказаться каждый.

– Какие эмоции от сезона?

– Я горд за команду, за ребят. Мы не первый год боремся за высокие места. Конечно, сейчас обидно, ведь везде чего-то не хватило. Второе место в чемпионате, поражение в Кубке по пенальти – это все обидно. Но думаю, стоит гордиться.

– Чего именно не хватило для победы?

– Это все в мелочах. Будем разбираться.

– Говорили, что не хватило скамейки. Не хватило сил?

– Может быть в каких-то отдельных играх. Но в целом отличный сезон.

– Атмосфера стадиона сегодня давила?

– Наоборот, это круто! Это и есть футбол, когда полный стадион. Нужно было только наслаждаться.

Мурад Мусаев сказал, что сыграло роль, что стадион был за «Спартак». А если бы играли, например, в «Краснодаре», у вас было бы больше шансов. Согласен?

– Может быть. Почему нет? Но и так мы сегодня очень хорошо выглядели.

– Как считаешь, нужно всегда играть финал Кубка в «Лужниках»? Или лучше каждый раз менять стадион?

– Не знаю. Наверное, правильно играть на нейтральном поле. Но все же это национальный стадион, тут проходит не так много игр. Вроде, кайф играть. С другой стороны, вы сегодня видели.

– После матча вы подходили в болельщикам «Краснодара». Как-то пообщались?

– Нет, просто поблагодарили их. Спасибо им за то, что они – всегда с нами, поддерживают нас. Их сегодня было слышно. У меня только слова благодарности.

– То, что «Краснодар» опять проиграл финал Кубка – в этом есть закономерность?

– Не знаю, – передает слова Сперцяна корреспондент Спортса’‘ Илья Ковалев.

Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Пора на законодательном уровне запретить футболистам говорить что серия пенальти - это лотерея.
ОтветВасилий Васильев
может им виднее, профессиональным футболистам, а не всяким Василиям Васильевым
ОтветВасилий Васильев
И ведь всё равно добазарился перебить пеналь.. талантливая нация талантлива во всем) но не не в пенальти. Пенальти это лотерея
Спасибо Краснодару за классный матч. Спартак с победой, братцы!
Про лотерею можно рассказывать только дилетантам. Серия пенальти лотерея в том случае, если вы играете с командой с первенства водокачки, о которой нет информации по тому, какой игрок, как именно привык бить
Ну по сути Помазун, уже вторую серию вытягивает, так, что это уже, где-то тенденция.
ну какая же лотерея. Сейчас куча материалов, чтобы подготовиться. Плюс на групповом этапе КР после ничьих бьют пенки, информации и практики ещё больше. Потом, заранее известно, что в случае ничьей будет серия. Вот если бы после 90 минут бросали кубик, и выпадало бы - по 3 угловых, по 5 штрафных, или кто быстрее пробежит через всё поле, зажав мяч между коленями, тогда да, была бы лотерея.
Блин, а я бы на такую лотерею посмотрела))
Давайте предложим Сперцяну в следующий раз не бить, а монетку подкидывать, типа гол/не гол.
Ну, вообще-то, 60 лет назад так и делали.
Пфф, так это и в матче так: ты либо забиваешь, либо не забиваешь момент. Так-то вы должны были бы еще в основное время отлететь
Тут ЭД молодец, повзрослел что ли не то что Мурадка. Краснодар не первый год крутиться вокруг высоких мест, хотя команда молодая. Не бывает так сразу чтобы стати гегемоном в лиге. Это часть подготовки серьезного клуба. Вопрос что будет с игрой если уйдет он и Кордоба
Эдик, у вас в воротах Акгацев, у которого сумасшедший процент отраженных пенальти, я вот думал, что Спартаку доводить до пенальти точно нельзя, даже с Помазуном шансы на победу по пенальти у Краснодара были выше. Но каждый игрок Спартака ответственно подошёл к удару, и пробили так, что шансов у Стаса вытащить почти не было, чего не скажешь об игроках Краснодара. Поэтому это не лотерея, а мастерство бьющих и вратаря.
вы команда которая сливает.
