Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
Франсис Кахигао прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в финале FONBET Кубка России.
«Очень эмоциональный матч, в России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один.
Но это только начало. Сейчас мы должны продолжать», – сказал спортивный директор «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
