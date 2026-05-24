Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»

Кахигао о победе «Спартака»: это только начало.

Франсис Кахигао прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром » в финале FONBET Кубка России.

«Очень эмоциональный матч, в России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один.

Но это только начало. Сейчас мы должны продолжать», – сказал спортивный директор «Спартака ».