Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов поставил оценку команде за сезон.
В воскресенье красно-белые завоевали FONBET Кубок России. В Суперфинале команда Хуана Карлоса Карседо победила «Краснодар» (1516 4:3 по пенальти). В Мир РПЛ «Спартак» занял четвертое место.
«По пятибалльной шкале оценю сезон на 4+. Мы знаем, над чем работать. Были и прекрасные, и не очень удачные матчи.
С этим тренерским штабом и игроками мы будем двигаться к новым высотам», – сказал Некрасов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Когда команда проводит огненную осень, а весной сыпется это однозначно говорит о профнепригодности тренера.
Если бы сегодня не брали кубок, то и сезон можно было бы считать провальным во всех отношениях