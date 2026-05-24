Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»

Гендиректор «Спартака» Некрасов об итогах сезона: оценю на 4+.

В воскресенье красно-белые завоевали FONBET Кубок России. В Суперфинале команда Хуана Карлоса Карседо победила «Краснодар» (1516 4:3 по пенальти). В Мир РПЛ «Спартак» занял четвертое место.

«По пятибалльной шкале оценю сезон на 4+. Мы знаем, над чем работать. Были и прекрасные, и не очень удачные матчи.

С этим тренерским штабом и игроками мы будем двигаться к новым высотам», – сказал Некрасов.