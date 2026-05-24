  Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов поставил оценку команде за сезон. 

В воскресенье красно-белые завоевали FONBET Кубок России. В Суперфинале команда Хуана Карлоса Карседо победила «Краснодар» (1516 4:3 по пенальти). В Мир РПЛ «Спартак» занял четвертое место.

«По пятибалльной шкале оценю сезон на 4+. Мы знаем, над чем работать. Были и прекрасные, и не очень удачные матчи.

С этим тренерским штабом и игроками мы будем двигаться к новым высотам», – сказал Некрасов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Только с матча это было круто. Спасибо 🔴⚪️
Самое главное, что Хуан смог за зимний перерыв построить стабильную команду. Которая находилась в разобранном состоянии после станка, который на прессухах исполнять своего парня умел, а тренировать не умел.
Почему не умел? Умел и Црвена звезда у него вроде всё ок. Тренировать и понимать футбол это разные истории. Карседо его понимает он может удивить соперника. Не помню точно по моему Мусаев перед игрой в РПЛ сказал так: я не знаю как будет играть Спартак, надо посмотреть. А у Станковича всё было просто и понятно, шашки наголо, все вперёд и навешивать, только непонятно на кого. Игра Станковича была читаема и не гибкая, если бы Станкович руководил зенитом, то наверное шёл бы первым за счёт мастерства исполнителей, а вот когда надо подстроится, дать результат, там проблемы начинались.
Рад за Црвену звезду, это дружественный коллектив физкультурников, но я всё же болею за другую команду. Которую станок тренировал просто ужасно, из серии "как не надо".

Когда команда проводит огненную осень, а весной сыпется это однозначно говорит о профнепригодности тренера.
Здорово, когда клуб побеждает, не здорово, когда жар чужими руками загребают.
Я бы на 3 оценил. Могли спокойно взять бронзу, но сами от нее отказались почему-то не став обыгрывать Махачкалу

Если бы сегодня не брали кубок, то и сезон можно было бы считать провальным во всех отношениях
в чем разница 2 или 11 место? Европы нет, звезду не дают
согласитесь, приятнее иметь серебрянную медаль, чем звание того, кто избежал стыков
Примазался гендиректор к победе Спартака в кубке. Чем он вообще занимается, канцелярию закупает?
Ну, если забыть осень, за которую больше чем 2+ не поставишь, то весну точно на 4 отыграли, с учётом Кубка.
Ну хз... Не более, чем 3+
вперед надо готовиться не расслабляться
