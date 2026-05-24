  • «Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
Кубок Португалии впервые в своей истории выиграл «Торреенсе».

Клуб из второй лиги в решающем матче одолел «Спортинг». Победный гол был забит с пенальти в дополнительное время.

«Торреенсе» завоевал первый крупный трофей в своей истории и сыграет на общем этапе Лиги Европы. «Бенфика» из-за этого будет вынуждена играть в квалификации ЛЕ, а «Брага» отправится в Лигу конференций.

Кубок. Финал
24 мая 16:15, Эштадиу Насьонал
Спортинг
1 - 2
2.33xG0.44
Торреенсе
Суарес
120’
+6’
119’
Пите
Инасиу   Файе
114’
114’
Стопира
113’
  Стопира
Араухо
109’
2 доптайм
Перерыв
104’
Хави Васкес   Данило Баия
Куарежма   Нел
100’
100’
Альфаро
Мангаш
98’
90’
Жоау Коштинья   Пите
1 доптайм
Перерыв
Катаму   Кенда
90’
+2’
Педру Гонсалвеш   Даниэл Браганса
90’
+2’
90’
Жоау Коштинья   Пите
81’
Либерато   Симойнш
Морита   Гильерме
70’
69’
Luis Eduardo Quintero Hernández   Альфаро
Ваяннидис   Диоманде
69’
57’
Жан   Ismaïl Seydi
57’
Зои   Drammeh
  Суарес
54’
2тайм
Перерыв
Инасиу
15’
4’
  Зои
Спортинг
Руй Силва, Инасиу, Куарежма, Араухо, Ваяннидис, Морита, Юлманд, Педру Гонсалвеш, Тринкау, Катаму, Суарес
Запасные: Жоау Виржиния, Педру Гонсалвеш, Кочорашвили, Куарежма, Морита, Мангаш, Инасиу, Ваяннидис, Катаму
1тайм
Торреенсе:
Лукас Паэс, Хави Васкес, Стопира, Диади, Давид Бруну, Либерато, Leonardo de Azevedo Silva, Жан, Жоау Коштинья, Luis Eduardo Quintero Hernández, Зои
Запасные: Хави Васкес, Luis Eduardo Quintero Hernández, Агбор, Жан, Pérez Alkorta, Либерато, Касас, Жоау Коштинья, Зои
Опубликовал: Александр Суряев
Португальский Тосно ) Красавцы )
Следующий клуб для Заболотного
Ну скорее Терек 2004,думаю португалтцев не расформируют в отличии от Тосно🫡
Общий этап ЛЕ и при этом могут не попасть в вышку
Забавно будет
Хотя пусть лучше выйдут в вышку
Никуда не выйдут они нынче )
Но заработают очень хорошие деньги по их меркам в ЛЕ .
И уж потом попробуют.
Возможно )
Поскольку игра на 2 фронта их и в следующем сезоне уверенно похоронит !
Почему не выйдут?
Шансы ещё есть.
У них ещё ответный матч стыков с Каза Пиа на выезде.
Первый матч сыграли 0-0
Надо добавить, что Торренсе еще предстоит решающий стык с Каса Пиа за выход в вышку
Всегда приятно , когда маленькие команды побеждают таких монстров , чудеса иногда случаются. За это мы и любим этот футбол
Ради такого Бенфике не жалко будет сыграть в квалификации ЛЕ. Спортинг зиротитули
А может это Спортинг специально захаракирился чтобы Бенфика помучалась в квалификации?)
Для команды из Лиссабона тем более)
Торреенсе красавцы
Вот кому -то повезет в ЛЕ попасть на них)
Португальская сказка, не иначе!
посыпались без Аморима и Дьйокерша
Без Аморима Спортинг не был чемпионом с 2002, 2025 во многом его заслуга. С оговорками все современные чемпионства - его работа
