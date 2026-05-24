Матч окончен
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
Кубок Португалии выиграл клуб из второй лиги.
Кубок Португалии впервые в своей истории выиграл «Торреенсе».
Клуб из второй лиги в решающем матче одолел «Спортинг». Победный гол был забит с пенальти в дополнительное время.
«Торреенсе» завоевал первый крупный трофей в своей истории и сыграет на общем этапе Лиги Европы. «Бенфика» из-за этого будет вынуждена играть в квалификации ЛЕ, а «Брага» отправится в Лигу конференций.
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Забавно будет
Хотя пусть лучше выйдут в вышку
Но заработают очень хорошие деньги по их меркам в ЛЕ .
И уж потом попробуют.
Возможно )
Поскольку игра на 2 фронта их и в следующем сезоне уверенно похоронит !
Шансы ещё есть.
У них ещё ответный матч стыков с Каза Пиа на выезде.
Первый матч сыграли 0-0