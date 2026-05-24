«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации

Кубок Португалии выиграл клуб из второй лиги.

Кубок Португалии впервые в своей истории выиграл «Торреенсе».

Клуб из второй лиги в решающем матче одолел «Спортинг ». Победный гол был забит с пенальти в дополнительное время.

«Торреенсе » завоевал первый крупный трофей в своей истории и сыграет на общем этапе Лиги Европы . «Бенфика » из-за этого будет вынуждена играть в квалификации ЛЕ, а «Брага» отправится в Лигу конференций.