Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
Футболисты «Спартака» устроили Хуану Карлосу Карседо душ из шампанского во время пресс-конференции.
«Спартак» выиграл FONBET Кубок России, обыграв «Краснодар» по пенальти в Суперфинале (1:1, пенальти – 4:3).
Во время послематчевой пресс-конференции Карседо игроки «Спартака» ворвались в зал и облили главного тренера шампанским из бутылок. После этого футболисты начали танцевать, скандируя: «Чемпионы, оле-оле-оле». Карседо поддержал кричалку игроков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
