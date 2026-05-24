Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России

Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции.

«Спартак» выиграл FONBET Кубок России , обыграв «Краснодар» по пенальти в Суперфинале (1:1, пенальти – 4:3).

Во время послематчевой пресс-конференции Карседо игроки «Спартака» ворвались в зал и облили главного тренера шампанским из бутылок. После этого футболисты начали танцевать, скандируя: «Чемпионы, оле-оле-оле». Карседо поддержал кричалку игроков.