Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн поздравил «Тоттенхэм» с сохранением прописки в АПЛ.
«Шпоры» заняли последнее спасительное место, финишировав на 17-й строчке в чемпионате Англии. Команда на два очка оторвалась от зоны вылета. В последнем, 38-м, туре «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» (1:0). Вылетел «Вест Хэм».
«Поздравляю всех в клубе, особенно болельщиков – грандиозная борьба и результат в заключительный день сезона!» – написал Кейн.
Английский нападающий был игроком «Тоттенхэма» с 2011 по 2023 год.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Харри Кейна в Х
