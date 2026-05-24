Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»

Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поздравил «Тоттенхэм» с сохранением прописки в АПЛ .

«Шпоры» заняли последнее спасительное место, финишировав на 17-й строчке в чемпионате Англии. Команда на два очка оторвалась от зоны вылета. В последнем, 38-м, туре «Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» (1:0). Вылетел «Вест Хэм».

«Поздравляю всех в клубе, особенно болельщиков – грандиозная борьба и результат в заключительный день сезона!» – написал Кейн.

Английский нападающий был игроком «Тоттенхэма » с 2011 по 2023 год.