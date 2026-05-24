«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
Команда завоевала трофей в пятый раз в истории РФ – больше только у ЦСКА и «Локомотива» (по 9). Кубок СССР красно-белые выиграли рекордные 10 раз.
«Спартак» – рекордсмен России по количеству выигранных Кубков страны! Мы первый клуб, кто выиграл 15 Кубков. Лучшие», – говорится в сообщении в Telegram-канале московской команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
