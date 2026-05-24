  • Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
Начало матча «Торино» – «Ювентус» отложено из-за фанатских столкновений.

Дерби «Торино» и «Ювентуса» в 38-м туре Серии А не началось по расписанию из-за устроенных фанатами беспорядков.

Как передает Sky Sport Italia, столкновения начались за несколько часов до начала матча, когда группы ультрас клубов устроили стычку возле «Стадио Олимпико ди Торино», в ходе которой бросали друг в друга камни и стеклянные бутылки. Полиция применила слезоточивый газ.

Сообщается, что в результате столкновений пострадал болельщик «Ювентуса» – 45-летний мужчина, которого, предположительно, ударили канистрой со слезоточивым газом, был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Начало матча было отложено «по соображениям безопасности». После консультаций полиции с представителями обоих клубов было принято решение начать игру в 22:45 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
так пишут коп нанес травму и поэтому фанаты Юве ушли со стадиона
Ответ
Перевод неправильный здесь. Что за канистра со слезоточивым газом?)) граната, наверное)
Ответ
представляю как с этой канистры газ они разливают )
21 век, люди готовы убивать из-за футбола, а мы хотим ещё чтобы воин не было. Человек и самое умное и самое тупое существо на свете. Удивительные твари
Ответ
Хочешь сказать, что Бил Гейтс и др. не зря запустили ковид, чтобы немного очистить землю от этих, ...хм, удивительных ? Может ты ещё хочешь сказать, что и в Украине всякие там операции должны ещё дольше продолжаться, чтобы ещё сильнее очистить землю от удивительных ?
Чё за хитрые итальянские штучки
Нормально так макаронники подкинули работы карабинерам)))
Щас подождут все результаты, а потом скатают какую-нибудь муть.
Хотели как лучше, а получилось как всегда...
А нет, начали, обманул Sky sports
Немедленно ввести им фан айди;))))
