Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии

Начало матча «Торино» – «Ювентус» отложено из-за фанатских столкновений.

Дерби «Торино » и «Ювентуса » в 38-м туре Серии А не началось по расписанию из-за устроенных фанатами беспорядков.

Как передает Sky Sport Italia, столкновения начались за несколько часов до начала матча, когда группы ультрас клубов устроили стычку возле «Стадио Олимпико ди Торино», в ходе которой бросали друг в друга камни и стеклянные бутылки. Полиция применила слезоточивый газ.

Сообщается, что в результате столкновений пострадал болельщик «Ювентуса» – 45-летний мужчина, которого, предположительно, ударили канистрой со слезоточивым газом, был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Начало матча было отложено «по соображениям безопасности». После консультаций полиции с представителями обоих клубов было принято решение начать игру в 22:45 по московскому времени.