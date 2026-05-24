Сперцян о суперфинале Кубка: «Может, это был мой последний матч за «Краснодар»

Сперцян о суперфинале Кубка: может быть, это мой последний матч за «Краснодар».

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что игра против «Спартака » в Суперфинале FONBET Кубка России может стать для него последней в составе «быков».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержал «Спартак» – 4:3. Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники».

– После игры сказали только слова поддержки. Мы команда, которая борется за золото. Но не всегда можно быть первым. Может быть, у нас было бы больше шансов, если бы играли в Краснодаре .

– Как ваше здоровье?

– У меня были вопросы полгода. Я сейчас играю на уколах.

– Открыто ли чемпионское окно «Краснодара»?

– Посмотрим, будет к кому‑то интерес из нас. Все возможно. Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар», – сказал Сперцян.