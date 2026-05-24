Сперцян о суперфинале Кубка: «Может, это был мой последний матч за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что игра против «Спартака» в Суперфинале FONBET Кубка России может стать для него последней в составе «быков».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержал «Спартак» – 4:3. Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники». 

– После игры сказали только слова поддержки. Мы команда, которая борется за золото. Но не всегда можно быть первым. Может быть, у нас было бы больше шансов, если бы играли в Краснодаре.

Как ваше здоровье?

– У меня были вопросы полгода. Я сейчас играю на уколах.

Открыто ли чемпионское окно «Краснодара»?

– Посмотрим, будет к кому‑то интерес из нас. Все возможно. Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар», – сказал Сперцян. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
По-моему, он просто не понял вопрос. Его спросили про окно возможностей, а он подумал про трансферное окно. Может, мыслями в нём?
Мыслями он в жилетке Галицкого
Покупал ему на смену франка и отпустили, а он все равно уходит. Логично.
Вот смотрю на него и думаю,когда же запретят эти попрыгуши перед пенальти 🤔
Ему персонально еще нужно запретить махать руками. Эти вечные вопросительные позы на поле кроме смеха ничего не вызывают, парень в футбол уже года полтора как перестал играть, если не больше.
Вам все запретов мало…бывают же проблемы
надо Краснодару его отпускать
Для начала за ним еще должны прийти те, кто ему самому нравятся
если долго нос воротить, то можно будет только долго сожалеть
После смены спортивного гражданства судьба данного персонажа не интересна. Тем более удивительно что до сих пор не считается легионером
Армения в ЕАЭС, да и двойное гражданство у него.
так Вам и раньше его судьба не была интересна, потому что он был неизвестен, он в сборной Армении с времен хорошего сезона в ФНЛ(20-21), на него не рассчитывали - он выбрал сборную Армении
Много у кого может быть последний матч. Краснодар в этом составе достиг пика и пошёл на спад
Если это так, Краснодар посыпется. Невосполнимая будет потеря.
Эдик очнись) поедешь в Ахмат годика через 2)
Как по мне Касинтура сильнее Сперцяна. Причем, на полном серьезе.
жирно
Значит есть намётки на другой клуб конкретные
Спер цан объявил о завершении карьеры что ли ?)))
Вангую! Если Эдик не очнется от своего величия, лет через пять может сменить Дзюбу в Акроне…
Дзюбу в Акроне никто сменить не сможет, потому что Дзюба больше за Акрон не будет играть.
