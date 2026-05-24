  Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»

Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» в финале FONBET Кубка России.

– «Спартак» – чемпион, кубок у нас. «Спартак» с трофеем, а «Краснодар», к сожалению, проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются.

– Какие впечатления от матча?

– Тут важен общий итог. Красивый, некрасивый – был футбол, выиграли – и все. Посмотрите, сколько радости у всех, тем более что «Спартак» эту радость нам преподносит один раз за столько лет, а раньше каждый год что-то выигрывали.

Из игроков никого отдельно выделять не буду – когда победа, все молодцы. Тем более из тех ребят в команде, когда «Спартак» последний раз выигрывал Кубок, их там, наверно, человек пять осталось. Все остальные уже новые, молодцы. И болельщики молодцы, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
Мостовой предсказал абсолютно всё: в Спартаке футбольный человек, они и победили, в Краснодаре - нефутбольный человек, они проиграли, но в футбол ведь играют футболисты, а им свойственны ошибки, вот Боссели и ошибся, а пенальти - это лотерея, а Помазун в ней - победитель!

Не зря, елки-палки, он играл 70 лет на высочайшем уровне!
Как футбольный человек и говорил, Спартак победил. А вы не верили! Все потому что не футбольные люди, не посвятили 20 лет футболу.
Peter Parker
На самом деле ужасно это всё (и я вовсе не про победу Спартака)
Парень со двора Шмурнова
Мне кажется, хорошо, что он такой… в том плане что будь он умнее, рефлексия от его положения могла бы довести его до дурных мыслей. А так, он как будто даже счастлив… придумал себе свой мир, даже иногда зарабатывает на этом
Разве чемпион это не тот, кто выиграл чемпионат? В этом году Зенит. А Спартак обладатель Кубка, но не чемпион
Рубин2003
Главное что не магнит.
Остальное вторично
Спартак» – чемпион, кубок у нас
У нас? Недавно совсем говорил , что он воспитаник ЦСКА . Буквально на днях, когда про Газзаева - если бы он пошел главным , я бы к нему в помощник, я же воспитаник ЦСКА.
Вот переобувается. 🤡
щас всё по классике... сегодня уже у Мостового они чемпионы, у руководства Спартака чемпионами будут в следующем сезоне, буквально вот уже почти стали чемпионами... следующую неделю будем слышать много, какой Спартак великий... всё по кругу
Закусывать надо
Постойте, но Карседо ведь не футбольный человек. Или футбольный? Я запутался…
Краснодар до последнего тура боролся за чемпионство и вышел в финал кубка, а в прошлом году стал чемпионом. Думать нужно перед тем, как советовать кому-то задуматься.
Спартаковец навсегда
Трофеев сколько? Какой толк от этих 2-3 мест без еврокубков? Хотя даже при еврокубках по текущим раскладам Краснодар был бы в ЛК, а Спартак в ЛЕ. Чей сезон лучше, получается?
Спартаковец навсегда
Краснодар ничего не выиграл.это факт.медицинский))))
Как сказал один футбольный человек:" Нельзя управлять футбольным клубом, не имея футбольного прошлого"
Если Спартак выиграет чемпионат Мостовой скажет, что выиграли ЛЧ.
Катя СПб
Мы хоть своё столетие не переносили, потому что титул взять не смогли.
Василич_82
"Далее слово взял Евгений Мележиков, который заявил, что задача Витории создать боеспособную команду, которая будет способна выигрывать титулы, а столетие клуба растянется до 18 апреля 2023 года, то есть будет включать в себя сезоны-2021/22 и 2022/23."
Так что мы не первые. И чемпионство взяли.
