Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»

Мостовой: «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются.

Александр Мостовой высказался о победе «Спартака » в финале FONBET Кубка России.

– «Спартак» – чемпион, кубок у нас. «Спартак» с трофеем, а «Краснодар », к сожалению, проиграл и чемпионат, и Кубок . Пускай задумываются.

– Какие впечатления от матча?

– Тут важен общий итог. Красивый, некрасивый – был футбол, выиграли – и все. Посмотрите, сколько радости у всех, тем более что «Спартак» эту радость нам преподносит один раз за столько лет, а раньше каждый год что-то выигрывали.

Из игроков никого отдельно выделять не буду – когда победа, все молодцы. Тем более из тех ребят в команде, когда «Спартак» последний раз выигрывал Кубок, их там, наверно, человек пять осталось. Все остальные уже новые, молодцы. И болельщики молодцы, – сказал бывший полузащитник красно-белых.