Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» в финале FONBET Кубка России.
– «Спартак» – чемпион, кубок у нас. «Спартак» с трофеем, а «Краснодар», к сожалению, проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются.
– Какие впечатления от матча?
– Тут важен общий итог. Красивый, некрасивый – был футбол, выиграли – и все. Посмотрите, сколько радости у всех, тем более что «Спартак» эту радость нам преподносит один раз за столько лет, а раньше каждый год что-то выигрывали.
Из игроков никого отдельно выделять не буду – когда победа, все молодцы. Тем более из тех ребят в команде, когда «Спартак» последний раз выигрывал Кубок, их там, наверно, человек пять осталось. Все остальные уже новые, молодцы. И болельщики молодцы, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Не зря, елки-палки, он играл 70 лет на высочайшем уровне!
Остальное вторично
У нас? Недавно совсем говорил , что он воспитаник ЦСКА . Буквально на днях, когда про Газзаева - если бы он пошел главным , я бы к нему в помощник, я же воспитаник ЦСКА.
Вот переобувается. 🤡
Так что мы не первые. И чемпионство взяли.