Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России

Хуан Карлос Карседо стал первым испанским тренером, выигравшим трофей в России.

Сегодня «Спартак» под руководством Карседо стал обладателем FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар» по пенальти в Суперфинале (1:1, пен. – 4:3).

Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери.

Он, кстати, после награждения персонально обошёл всё поле и похлопал всем трибунам, в то время как пацаны кубок ломали
bevooch
Вот кстати, никогда не понимал, почему так всегда не делают. А то подойдут к одной трибуне, им похлопают и расход. Футболисты не растают от такого, мелочь небольшая, но очень важная.
Peter Parker
потому что их ЗП не зависят от нас
Испанские тренеришки везде доминируют, финал ЛЧ выиграет испанец, финал ЛЕ выиграл испанец, в финале ЛК будет тренер испанец:))
rigobersong
И только в самой Испании доминирует немец
Ллб
Зато в АПЛ доминирует испанец
Большое спасибо тренеру! Карседо надеюсь следующем сезоне, с помощью Лукойла, будет иметь настоящих нападающих и обойму центральных защитников.
Карседо бы обеспечить 2мя классными нападающими. И расстаться с Ливаем и Зе. И вот тогда будет очень интересно смотреть на Спартак в следующем сезоне.
dreamstep
Интересно будет, как Ливай поведёт себя у Карседо. Если ему не нужен, то ок, но сегодня как бизон вошёл в единоборства. Может, если не он, то Краснодар додавил
Вошёл в наш чемпионат с ноги так сказать, дальше больше надеюсь ❤️🤍
На стадионе, где испанцы потерпели одно из самых позорных поражений в своей истории)
sqynpcmf7w
А что в нем было позорного? Россия просто прочитала план на игру, спокойно отдала мяч, почти идеально сыграла в обороне, довела до пенальти и в лотерее была удачливее. Для нас праздник, да, но испанцам за это прямо стыдиться нечего.
Позор для них - это ЧМ-2014 скорее
Карседо с 1-й победой в России!

Первую лигу тоже выиграл испанец. Родина - команда, которая наведёт шухера в следующем сезоне.
Ну теперь аборигены - физруки, надеюсь - заткнутся?
это точно не купил в отличие от зенита
