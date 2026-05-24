Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России.

Хуан Карлос Карседо стал первым испанским тренером, выигравшим трофей в России.
Сегодня «Спартак» под руководством Карседо стал обладателем FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар» по пенальти в Суперфинале (1:1, пен. – 4:3).
Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
