Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России.

Хуан Карлос Карседо стал первым испанским тренером, выигравшим трофей в России.

Сегодня «Спартак» под руководством Карседо стал обладателем FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар » по пенальти в Суперфинале (1:1, пен. – 4:3).

Карседо возглавил «Спартак » в январе этого года. Ранее он работал в московском клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери.