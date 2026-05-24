  Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»
Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»

Мурад Мусаев: игра была 50 на 50.

Мурад Мусаев высказался о поражении от «Спартака» в финале FONBET Кубка России.

– Мы выдали яркую игру. Она была достойна атмосферы на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол. Закономерный счет – 1:1, хотя были еще моменты с обеих сторон, чтобы забить больше.

Пенальти… К сожалению, не получилось исполнить как в прошлом матче с «Динамо». Но глобально к футболистам нет претензий. Был тяжелый график и тяжелая кадровая ситуация. Кучу матчей в течение сезона выиграли на характере. Из последних сил. Неделя была тяжелой перед финалом. Было видно, что ребята немного выхолощены. Тем не менее нашли силы и эмоции на игру. Показали очень хороший футбол.

Я поблагодарил каждого игрока. Сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо и болельщикам, мы их слышали.

– В чем причина, что форвард Джон Кордоба не показал себя в полную силу?

– Джон получил повреждение в начале матча. Уже в первом тайме стоял вопрос его замены. Это была огромная потеря для нас. И так не хватало пару важнейших игроков, еще и Джон получил это повреждение… Сколько мог – держался на характере. Надеюсь, обследование покажет, что не так все серьезно. Для него был большой мечтой чемпионат мира. Надеюсь, он поедет туда.

– У вас пять человек «сидели» на желтых карточках уже к 52‑й минуте. В чем причина?

– Желтые – это эмоции. Какие‑то карточки были получены за грубую игру, какие‑то за эмоции. У «Спартака» тоже были карточки. Это говорит о том, что ребятам все небезразлично. Потом не было безрассудных действий с карточками. В принципе, можем уже не вспоминать об этом.

– Матч складывался больше по сценарию «Спартака». У вас были моменты в первом тайме – у Кривцова и Аугусто. Но все же будто «Спартак» легче в игру вошел. Вы почувствовали это?

– У Кривцова был хороший момент, у Дугласа был. Была нервозность, не все получалось так, как хотелось бы. Это нормально для финального матча – определенное давление. Но в целом все было под контролем. Забили фантастический гол после хорошей комбинации. Игра была 50 на 50, – сказал главный тренер «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
За комбинацию с голом - лайк. В остальном Спартак был лучше. Кзаалось, что отсутствие доп времени по регламенту - единственная надежда Краснодара. Но и она не оправдалась
Просто не у каждой команды есть Помазун.
Боселли - игрок года
Хороший клуб, сильный, достойный. Финал отличным получился, спасибо за игру!
50 на 50 в серии пенальти,а за 90 минут Спартак наиграл на победу,если бы не мазали по воротам
Мурадик,вам Спартак слил матч для чемпионства,но вы умудрились на ровном месте обделались!Да и тут Спартак помогал,и сдесь не смоглось!А по чесноку,Спасибо за игру в открытый футбол!
Краснодар сам виноват, слишком короткая скамейка
А ещё показал, что в команде есть пассажиры, которые за короткий срок спустили в унитаз все труды целого сезона
Краснодар молодцы. Даже с лояльным судейством и сомнительным поведением таких игроков, как Кривцов, который людей из-за роста унижает, как явление Краснодар заслужил похвалу. Если бы не они, сезон был бы пресным, хромоногий Зенит бы дополз до чемпионства, все остальные бы так и остались бы в руинах, как Динамо и ЦСКА. Спартак бы не выдал такой яркий финал с другим соперником

Сейчас вроде активно продвигают, что людей буллить плохо, но такие нападки как у Кривцова заслуживают, чтобы на них обратили дисциплинарное внимание.
ОтветPeter Parker
Сейчас вроде активно продвигают, что людей буллить плохо, но такие нападки как у Кривцова заслуживают, чтобы на них обратили дисциплинарное внимание.
100 %
Комментарий удален модератором
ОтветОчки Дани Алвеса
Комментарий удален модератором
На газпромспортсе ничего нельзя писать про питерских
ОтветОчки Дани Алвеса
Комментарий удален модератором
КПРФ можешь, а по контексту поймем
