Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»

Мурад Мусаев: игра была 50 на 50.

Мурад Мусаев высказался о поражении от «Спартака» в финале FONBET Кубка России.

– Мы выдали яркую игру. Она была достойна атмосферы на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол. Закономерный счет – 1:1, хотя были еще моменты с обеих сторон, чтобы забить больше.

Пенальти… К сожалению, не получилось исполнить как в прошлом матче с «Динамо». Но глобально к футболистам нет претензий. Был тяжелый график и тяжелая кадровая ситуация. Кучу матчей в течение сезона выиграли на характере. Из последних сил. Неделя была тяжелой перед финалом. Было видно, что ребята немного выхолощены. Тем не менее нашли силы и эмоции на игру. Показали очень хороший футбол.

Я поблагодарил каждого игрока. Сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо и болельщикам, мы их слышали.

– В чем причина, что форвард Джон Кордоба не показал себя в полную силу?

– Джон получил повреждение в начале матча. Уже в первом тайме стоял вопрос его замены. Это была огромная потеря для нас. И так не хватало пару важнейших игроков, еще и Джон получил это повреждение… Сколько мог – держался на характере. Надеюсь, обследование покажет, что не так все серьезно. Для него был большой мечтой чемпионат мира. Надеюсь, он поедет туда.

– У вас пять человек «сидели» на желтых карточках уже к 52‑й минуте. В чем причина?

– Желтые – это эмоции. Какие‑то карточки были получены за грубую игру, какие‑то за эмоции. У «Спартака» тоже были карточки. Это говорит о том, что ребятам все небезразлично. Потом не было безрассудных действий с карточками. В принципе, можем уже не вспоминать об этом.

– Матч складывался больше по сценарию «Спартака». У вас были моменты в первом тайме – у Кривцова и Аугусто. Но все же будто «Спартак» легче в игру вошел. Вы почувствовали это?

– У Кривцова был хороший момент, у Дугласа был. Была нервозность, не все получалось так, как хотелось бы. Это нормально для финального матча – определенное давление. Но в целом все было под контролем. Забили фантастический гол после хорошей комбинации. Игра была 50 на 50, – сказал главный тренер «Краснодара».