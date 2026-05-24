Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»

Слот о «Ливерпуле»: когда все будут доступны, результаты улучшатся.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот подвел итоги сезона для команды.

Сегодня мерсисайдцы сыграли вничью с «Брентфордом » (1:1) в 38-м туре АПЛ . «Красные» заняли итоговое пятое место в чемпионате.

«У нас были возможности забить больше одного мяча. В концовке едва не проиграли, но в итоге матч завершился вничью.

Сохранились привычки, от которых я хотел бы избавиться. Неприятно пропускать гол в любой момент матча. Слишком часто в этом сезоне, когда мы были лучшей командой на поле, люди этого не замечали, потому что мы создавали недостаточно моментов.

Во многих матчах этого сезона нас ловили на контратаках, и мы пропускали. Мы заслужили выход в Лигу чемпионов . Большую часть сезона мы находились в первой пятерке».

О прощании болельщиков с Мохамедом Салахом и Эндрю Робертсоном

«Потрясающе, как и ожидалось. Наши фанаты всегда находят способ сделать особенные моменты еще более красивыми. Сегодня также было много песен в честь Диогу Жоты».

О следующем сезоне

«Мы подписали много игроков. Когда они снова будут доступны, все поменяется. Каждый футбольный клуб подпишет одного-двух новичков, и мы тоже это сделаем. Нам нужно, чтобы все были доступны, и тогда наши результаты станут лучше», – сказал Слот.