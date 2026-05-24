  • Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги сезона для команды. 

Сегодня мерсисайдцы сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1) в 38-м туре АПЛ. «Красные» заняли итоговое пятое место в чемпионате. 

«У нас были возможности забить больше одного мяча. В концовке едва не проиграли, но в итоге матч завершился вничью.

Сохранились привычки, от которых я хотел бы избавиться. Неприятно пропускать гол в любой момент матча. Слишком часто в этом сезоне, когда мы были лучшей командой на поле, люди этого не замечали, потому что мы создавали недостаточно моментов.

Во многих матчах этого сезона нас ловили на контратаках, и мы пропускали. Мы заслужили выход в Лигу чемпионов. Большую часть сезона мы находились в первой пятерке».

О прощании болельщиков с Мохамедом Салахом и Эндрю Робертсоном

«Потрясающе, как и ожидалось. Наши фанаты всегда находят способ сделать особенные моменты еще более красивыми. Сегодня также было много песен в честь Диогу Жоты». 

О следующем сезоне

«Мы подписали много игроков. Когда они снова будут доступны, все поменяется. Каждый футбольный клуб подпишет одного-двух новичков, и мы тоже это сделаем. Нам нужно, чтобы все были доступны, и тогда наши результаты станут лучше», – сказал Слот. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
С тобой уже никогда не станет лучше результаты. Ни команда ни фанаты не верят в тебя. Ты угробил красивый футбол Ливерпуля, который Клопп строил 10 лет
Ну к хорошему быстро привыкаешь. Клоп тоже не сразу феерил. Да и не факт что все бы получилось если бы не барса с ее деньгами за коутиньо. С этого по сути и началось все у Юры. И вопрос будет ли слот влиять на трансферы как Клопп или будет работать с тем что ему эдвардс впарит
Не нравится мне все это. Да, всякое бывает, но я ни в одном матче сезона не видел каких-то проблесков игры и идей Слота, чтобы стало понятно, к чему он стремится. Как бы опять не пришлось слушать, что мы играли хорошо, но не смогли забить, а потом пропустили.
Ливерпуль не заслужил выход в ЛЧ. 60 очков - это обычно 6-7 место, если бы не расширенные квоты и провал сразу трех конкурентов (Челси, Тоттенхэм, Ньюкасл), которые сыграли на несколько голов ниже своих возможностей, не было бы даже его. Если АПЛ дадут 10 мест, чемпиону можно будет идти в десятке?)
на шару пролезли на халяву....не заслужено ..а физрук кричит заслужили
Если попали, то заслужили, именно по этому сезону никто больше не заслуживал.
В каком Тоттенхэм последний раз через чемпионат в лч 4 года назад выходил, Ньюкасл 2 раза в 21 веке, в прошлом году, как раз за счет 5 места.
Лысому бездарю никакие трансферы не помогут, даже подписывать никого не хочется под него, все заруинит с такой игрой.
Молчал бы уже. Героически обошёл Борнмут и Брентфорд. Челси с Тоттенхэмом сделали больше для попадания Ливерпуля в ЛЧ.
Надеюсь, руководство клуба не будет ждать в следующем
сезоне его окончания ,что бы сделать правильные выводы .
Конечно же я хочу ошибаться, но веры в Слота больше нет .
По хорошему ,ему бы самому уйти ,но прикрываясь титулом,
он этого не делает .Игра ушла с марта 25-го и нет и намека
что она появится ,к большому сожалению .
для начала надо подписать нового главного тренера ..а это лысое недоразумение гнать в зашей ..зачем Ливерпулю физрук?..ещё язык поворачивается говорить мы заслужили лигу чемпионов ..заслужили на халяву..по делу только четыре команды проходят заслужено
Да и 4 команды, честно говоря, много. Скоро 10 команд будут играть в еврокубках, ценность выступления с чемпионате ослабевает
Боюсь что единственное кто заслужил твое увольнение ,так это болельщики Ливерпуля
Там Спортинг проигрыввет в финале кубка команде из пердива.
Так они в вышку вышли в этом сезоне.
Пока не вышли , есть ещё ответная игра.
Ливерпулю бы тренера нормального для начала
