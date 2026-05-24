0

Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил

Антонио Конте больше не будет работать главным тренером «Наполи».

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис подтвердил информацию об уходе 56-летнего специалиста.

Конте возглавил партенопейцев летом 2024 года. В первом сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат Италии, во втором – заняла второе место.

Конте сам уходит из «Наполи». Похоже, его заменит Сарри

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
logoНаполи
отставки
logoАурелио Де Лаурентис
logoАнтонио Конте
logoсерия А Италия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Может в Ньюкасл? Как раз нет еврокубков
Ответheadmaster
Может в Ньюкасл? Как раз нет еврокубков
В Страсбур, чтоб для Алонсы замена была
Ответheadmaster
Может в Ньюкасл? Как раз нет еврокубков
Сборная. Или там уже назначили
Выдающаяся работа в Неаполе, спасибо мистер! 💙
Ответusen
Выдающаяся работа в Неаполе, спасибо мистер! 💙
У него везде выдающаяся. Кроме Тоттенхэма
Нафига? Нормально же работал, что ему неймётся то?
ОтветGreat ManUtd
Нафига? Нормально же работал, что ему неймётся то?
Де Лаурентис очень своеобразный человек. Потому в Наполи мало кто задерживается.
ОтветСергей Поляков
Де Лаурентис очень своеобразный человек. Потому в Наполи мало кто задерживается.
Ну да. По Де Лау конечно понятно) но Антуан и сам не сахар, нигде подолгу не задерживался.
В сборную пойдет похоже
На примере Хейлунда, можно посмотреть работу Конте.
Как сильно вырос датчанин за этот сезон! Мне трудно представить, как Сарри будет работать в Наполи.
У него совсем другие принципы игры.
Ответlaudrup
На примере Хейлунда, можно посмотреть работу Конте. Как сильно вырос датчанин за этот сезон! Мне трудно представить, как Сарри будет работать в Наполи. У него совсем другие принципы игры.
И как вырос Расмус? Не много окреп физически, но это блин неожиданостью быть не должно ведь он молодой парень, который ещё растёт.
Ответmr.salah89
И как вырос Расмус? Не много окреп физически, но это блин неожиданостью быть не должно ведь он молодой парень, который ещё растёт.
Если вы смотрели полные матчи Наполи или сборной Дании, должны были видеть.
В первую очередь, в игре спиной к воротам. Как он принимает мяч, как скидывает партнёрам. Во вторую очередь, как он начал прессиновать. В третью, его игра в подыгрыше. Раньше я не видел от него тонких пасов партнёрам. Плюс, он стал чаще отходить в глубину, освобождая зоны партнёрам. Раньше он просто стоял впереди и ждал паса.
Просто видимо усиления в межсезонье президент отказался обспечить, а Конте хочет бороться за 1е место. Так что логично.
Понятно, что Конте высококлассный тренер, но вряд ли кто-то сравнится с ним по постоянному сваливанию вины на игроков и непризнанию собственных ошибок. Полагаю, что успехи Наполи связаны , прежде всего, с тем, что Де Лаурентис вкладывался без всякой скупости в приобретениях. Ни один тренер в Серии А не получил такого количества вполне приличных игроков как Конте; глубина состава была на высоком (по сравнению с конкурентами) уровне. Но теперь Конте все сваливает на игроков, которые, якобы, недостаточно выкладывались... Это полностью напоминает его поведение по провалу в ТТХ, где ему купили с десяток классных игроков, которых он, уходя, обвинил в провале. Причем, в этом году у ТТХ тоже провал, но при этом надо учесть, что никогда ещё не было такого дикого количества травмированных...
Жаль конечно что уходит из Наполи, но похоже он пойдёт тренировать сборную Италию
Судя по тому, что Антоха с Де Лаурентисом расстались весьма мирно, без требований неустоек или доработать контракт, взаимных претензий и обид, то очень похоже, что у Итальянской федерации футбола нашёлся, действительно, крайне влиятельный спонсор, который заранее урегулировал все неизбежно возникающие сопутствующие проблемы, обходящиеся максимально дорого. Скорее всего, что Антон в деньгах, минимум, не потеряет, а Де Лаурентису светит значительная прямая выгода.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Торино», «Милан» уступил «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
24 мая, 21:47
«Наполи» занял 2-е место, победив «Удинезе» – 1:0. Хейлунд забил с паса де Брюйне, Кабаселе удалили на 64-й
24 мая, 17:56
2 млрд евро за «Наполи» Де Лаурентису предложил консорциум из США
23 мая, 15:35
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем