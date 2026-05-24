Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил

Антонио Конте больше не будет работать главным тренером «Наполи».

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис подтвердил информацию об уходе 56-летнего специалиста.

Конте возглавил партенопейцев летом 2024 года. В первом сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат Италии, во втором – заняла второе место.

