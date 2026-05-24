Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал трагедией поражение «Краснодара» от «Спартака» в Суперфинале FONBET Кубка России.
«Быки» уступили по пенальти (3:4, основное время – 1:1). Вратарь «Спартака» Илья Помазун в серии отразил удары Хуана Боселли и Кевина Ленини.
«Для «Краснодара», можно сказать, трагедия, Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола.
Посещаемость очень порадовала, рекорд.
Главный итог сезона – сумасшедшая интрига, которая была до последнего тура. Рост посещаемости отмечаю. Заключили новый ТВ-контракт, меня порадовал прогресс футболистов: Батраков, Кисляк и еще много ребят, за которых очень приятно. У многих клубов хороший баланс между россиянами и легионерами, молодые не теряются.
Для меня лучший игрок сезона – Кордоба, без альтернативы. Тащит команду, держит всех в напряжении», – сказал Алаев.
Фан айди - позорище!
Это разова акция. На финал Кубка всегда собирается полный стадион. Что с фан-айди, что без него. Не надо сову натягивать на глобус.
Можно не забить в матче пенальти. Но тупой карлик Боселли просрал для Краснодара и чемпионство, и Кубок России.