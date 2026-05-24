  • Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев назвал трагедией поражение «Краснодара» от «Спартака» в Суперфинале FONBET Кубка России.

«Быки» уступили по пенальти (3:4, основное время – 1:1). Вратарь «Спартака» Илья Помазун в серии отразил удары Хуана Боселли и Кевина Ленини.

«Для «Краснодара», можно сказать, трагедия, Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола.

Посещаемость очень порадовала, рекорд.

Главный итог сезона – сумасшедшая интрига, которая была до последнего тура. Рост посещаемости отмечаю. Заключили новый ТВ-контракт, меня порадовал прогресс футболистов: Батраков, Кисляк и еще много ребят, за которых очень приятно. У многих клубов хороший баланс между россиянами и легионерами, молодые не теряются.

Для меня лучший игрок сезона – Кордоба, без альтернативы. Тащит команду, держит всех в напряжении», – сказал Алаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
В концовке собрали комбо: Шнякин, Журавель, Черданцев, Губерниев - мерзотная четвёрка матч тв.
Фан айди - позорище!
ОтветЮ. Евгеньевич
Я не смотрел, но от перечисления аж тошно стало:/
Россия красно-белая🔴⚪
А что Алаев делает для возврата болельщиков ? Что за лицемерие, в лиге есть ФАН в кубке нет? На кубок другие болельщики ходят?
ОтветСurator
На финале был фан айди
ОтветСurator
Бред не неси. Причём тут фан-айди? Можно подумать, что на каждом кубковом матче были полностью заполненные стадионы.
Это разова акция. На финал Кубка всегда собирается полный стадион. Что с фан-айди, что без него. Не надо сову натягивать на глобус.
Если хороший баланс между легионерми и россиянами зачем тогда новый лимит? Сами себе противоречите, господа футбольные чиновники.
Ну и что, у нас Маркиньос тоже сегодня не реализовал выход, да вообще достаточно моментов упустили. Мы же не виним наших игроков? Это футбол.
ОтветЛюбитель пожрать
нужен же козёл отпущения, последний пеналь не забил другой игрок но виноват всё равно боселли. в чемпионате тоже моменты были у всех, но виноват опять он)))
ОтветСергей Искимжи
Началось всё именно с тупого Боселли. Даже если бы Кевин забил, то Спартак свои бы забил уверенно. Краснодар был очень поникший.
Можно не забить в матче пенальти. Но тупой карлик Боселли просрал для Краснодара и чемпионство, и Кубок России.
Наглядный пример как выглядил бы футбол в России если не Фанайди
ОтветGJ yanowayler
Какой пример? На финале был фан ид
ОтветGJ yanowayler
Сегодня был fun id
