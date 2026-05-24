Алаев о суперфинале Кубка: «Надо оставить все бойкоты позади и активным болельщикам возвращаться на стадион. Такие матчи – для них»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от Суперфинала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». 

Красно-белые одержали победу в серии пенальти – 4:3. Основное время завершилось со счетом 1:1. 

Игру в «Лужниках» посетили 72 978 зрителей.

«Прекрасная атмосфера, последний раз столько болельщиков было на чемпионате мира. Поздравляю коллег и болельщиков.

Главное для меня – посещаемость. В эпоху Fan ID это самый посещаемый матч за всю историю турнира. Закон принят, он работает и сегодня было много активных болельщиков. Надо оставить все бойкоты позади и всем активным болельщикам возвращаться на стадион. Футбол и такие матчи – для них», – сказал Алаев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Без FAN ID было бы намного лучше и проще.
Царю виднее как вам проще и лучше.
Так не вводите точ,то вредит. Вон мамбет приходит и отнимает футболку у парнишки, не находят тех кто кидает бананы и ухает чернокожим,но ФАН Уйди говорят штука необходимая. Кому и для чего?
А им по боку, это то же самое как мобильную связь вырубать - не помогает, но видимость работы создана.
Идиоты в штабе. Лишили футбол самой красивой части - фанатского боления. Смешно смотреть, как какие-то левые бабы, позевывая, попадают в кадр, когда их команда бьется на поле из последних сил. Футбол - это не дискотека все-таки.
+1
А я думал, самая красивая часть в футболе - это сама игра в футбол...
Вы научитесь справляться с продажей билетов.
Постоянно проблемы с покупкой
Нормальные болельщики были 6 мая на дерби всея Руси!!! А сегодня сидели шавки за конфетку приманеные. Ни поддержки ((( ни банеров, ни зарядов. Сидели семки и хот-доги за щеки пихали, а ну да вам же не привыкать за щеку брать когда дают.
Отменяйте фануйди!
Надо FanID отменить для начала!
Плохая попытка, господин Алаев😁
Сам же подтвердил, что FanУйди бесполезная штука. Клоунада.
Надо просто убрать фан ай ди для фанатских секторов и всё и трибуны снова будут мощной поддержкой, сейчас, это просто убожество, которое пытается как то в ровень с ультрой встать - но выглядит это уныло, убого и смешно!
Господин алаев это вряд ли 🫤
Полный стадион принципиальных противников паспорта с тобой не согласится)))
А мож бюджетников нагнали, или бесплатными хот-догами заманили?
