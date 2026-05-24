Алаев о суперфинале Кубка: «Надо оставить все бойкоты позади и активным болельщикам возвращаться на стадион. Такие матчи – для них»

Алаев: надо оставить все бойкоты и активным болельщикам возвращаться на стадион.

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от Суперфинала FONBET Кубка России между «Спартаком » и «Краснодаром ».

Красно-белые одержали победу в серии пенальти – 4:3. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Игру в «Лужниках» посетили 72 978 зрителей.

«Прекрасная атмосфера, последний раз столько болельщиков было на чемпионате мира. Поздравляю коллег и болельщиков.

Главное для меня – посещаемость. В эпоху Fan ID это самый посещаемый матч за всю историю турнира. Закон принят, он работает и сегодня было много активных болельщиков. Надо оставить все бойкоты позади и всем активным болельщикам возвращаться на стадион. Футбол и такие матчи – для них», – сказал Алаев.