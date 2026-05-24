Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»

Пеп Гвардиола: было честью тренировать «Сити» 10 лет.

Пеп Гвардиола обратился к болельщикам «Манчестер Сити» по завершении последней игры во главе команды.

«Я сейчас сильно нервничаю. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?

Я никогда не представлял себе такой любви, это было невероятно. Быть вашим тренером в течение 10 лет было потрясающей честью. Эмоции невероятные.

Сегодня на трибунах мой отец, ему 95 лет – вау! Возможно, он не понимает, но я уверен, что спустя много лет эта прекрасная трибуна будет носить имя моей семьи. Это самая большая честь из всех. Игроки об этом не знают, но я буду там, контролируя их! На них возложена огромная ответственность – поддерживать этот же уровень. Надеюсь, они будут биться, биться и биться.

Это мой дом. Если в предстоящие годы вы увидите меня где-то на улице или на «Этихаде », если вы фанат «Ман Сити » – подойдите ко мне. Представлять этот клуб было для меня огромной честью. Каждое решение я принимал на благо клуба. Я сильно вас люблю. Было весело», – сказал испанец.