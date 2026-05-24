  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»
0

Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»

Пеп Гвардиола: было честью тренировать «Сити» 10 лет.

Пеп Гвардиола обратился к болельщикам «Манчестер Сити» по завершении последней игры во главе команды.

«Я сейчас сильно нервничаю. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?

Я никогда не представлял себе такой любви, это было невероятно. Быть вашим тренером в течение 10 лет было потрясающей честью. Эмоции невероятные.

Сегодня на трибунах мой отец, ему 95 лет – вау! Возможно, он не понимает, но я уверен, что спустя много лет эта прекрасная трибуна будет носить имя моей семьи. Это самая большая честь из всех. Игроки об этом не знают, но я буду там, контролируя их! На них возложена огромная ответственность – поддерживать этот же уровень. Надеюсь, они будут биться, биться и биться.

Это мой дом. Если в предстоящие годы вы увидите меня где-то на улице или на «Этихаде», если вы фанат «Ман Сити» – подойдите ко мне. Представлять этот клуб было для меня огромной честью. Каждое решение я принимал на благо клуба. Я сильно вас люблю. Было весело», – сказал испанец.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Этихад Стэдиум
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoболельщики

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пережил уход Яя Туре, Давида, Компани, Агуэро, Гюндогана, КДБ, но уход Пепа это невосполнимо.
ОтветChuha-Motibg
Пережил уход Яя Туре, Давида, Компани, Агуэро, Гюндогана, КДБ, но уход Пепа это невосполнимо.
Комментарий скрыт
ОтветChuha-Motibg
Пережил уход Яя Туре, Давида, Компани, Агуэро, Гюндогана, КДБ, но уход Пепа это невосполнимо.
Вся история в 10 годах. Но я соглашусь, Пеп в Сити - это было великолепно
великолепно. Началось с уступленной дуэли Конте, продолжалось эпичным полуфиналом с Тоттенхемом - и опять поражение. Потом этот безумный Ливерпуль Клоппа. И вот в конце ученик, обошедший учителя. Да и современный Сити - это иллюстрация эволюции Пепа: с Доку и Семеьо на флангах, Шерки и Фоден под Холандом, - невероятно такое количество самовольных игроков представить в его Барселоне или Баварии.
Когда Гвардиола 10 лет назад пришел в Сити, это уже был богатый и успешный проект. Но именно Пеп превратил его в футбольную династию. При нём команда выиграла шесть титулов АПЛ, оформила требл и стала одной из самых узнаваемых команд со своим стилем игры.
Пеп повлиял не только на Сити, но и на весь английский футбол - даже клубы Чемпионшипа начали перенимать его идеи. И АПЛ в целом стала тактически более сложной лигой. А противостояние с Ливерпулем Клоппа навсегда останется в памяти как одно из лучших в футболе
Ответbenjamin92
Когда Гвардиола 10 лет назад пришел в Сити, это уже был богатый и успешный проект. Но именно Пеп превратил его в футбольную династию. При нём команда выиграла шесть титулов АПЛ, оформила требл и стала одной из самых узнаваемых команд со своим стилем игры. Пеп повлиял не только на Сити, но и на весь английский футбол - даже клубы Чемпионшипа начали перенимать его идеи. И АПЛ в целом стала тактически более сложной лигой. А противостояние с Ливерпулем Клоппа навсегда останется в памяти как одно из лучших в футболе
Комментарий скрыт
До встречи, Гений.
Великий тренер! Его противостояние с Клоппом было славным соперничеством двух гениев. Так грустно, что АПЛ покидают такие личности, но это жизнь.
Такое наследие оставил. Спустя век болелы будут вспоминать, что был такой великий Гвардиола
Легенда , спасибо за все, за чемпионства , за ЛЧ, было очень круто
возможно такого тренера больше не будет в МС. фанаты просто в депресухе
А как игроки могли не знать что он уходит? Они там что не общаются и это непонятно? Просто новости были перед тем как игру слили и Арсенал стал чемпионом, что дескать инсайдыыыыы
Название рваное - из контекста вырвали, совсем другой смысл.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп заплакал во время матча с «Астон Виллой». Тренер проводит последнюю игру во главе «Ман Сити»
24 мая, 16:48Видео
«Сити» установил свой рекорд посещаемости. На последнем матче Гвардиолы – 60 332 зрителя на «Этихаде»
24 мая, 16:23
Фанаты «Виллы» в шутку скандировали Гвардиоле «Утром тебя уволят» и «Ты просто отстойная версия Унаи Эмери»
24 мая, 16:20
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем