«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года
«Арсеналу» вручили трофей АПЛ после матча с «Кристал Пэлас».
В заключительном туре Премьер-лиги команда Микеля Артеты одержала победу в гостях со счетом 2:1. Ранее «канониры» гарантировали себе первое место по итогам сезона – «Арсенал» стал чемпионом впервые с 2004 года.
По окончании сегодняшнего матча на «Селхерст Парк» состоялась церемония награждения «Арсенала». «Канонирам» вручили кубок и чемпионские медали АПЛ, капитан команды Мартин Эдегор поднял трофей над головой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
Артета закончил карьеру в этой футболке ровно 10 лет назад. Кто мог бы предположить тогда, что именно он принесёт Арсеналу титул? Футбол - это такие истории. Это истории Кая и Нони, оказавшимися ненужными десятому месту лиги. История Жезуса, который в своём, вероятно, последнем матче забил, и таки поднял здесь трофей. История Салиба. С тяжёлой адаптацией, тремя сезонами аренд и депрессией из-за смерти родителей. Написать можно про каждого. Макс Доуман? Ему ещё предстоить написать свою историю, но влетает он во взрослый футбол на золотом блюдечке. В отличии от Букайо, который свой путь начал скромненько, протиснулся бочком в кризисной команде с позиции левого защитника. Пастор Тимбер у которого путь здесь начался с КРЕСТОВ, простите за каламбур, фанатик Жовер, Габриэль Хайнце, который ворвался в тренерский состав как батя.
Этот состав игроков, даже больше, это компания людей полностью заслужила свой кубок.