Видео
0

«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года

«Арсеналу» вручили трофей АПЛ.

«Арсеналу» вручили трофей АПЛ после матча с «Кристал Пэлас».

В заключительном туре Премьер-лиги команда Микеля Артеты одержала победу в гостях со счетом 2:1. Ранее «канониры» гарантировали себе первое место по итогам сезона – «Арсенал» стал чемпионом впервые с 2004 года.

По окончании сегодняшнего матча на «Селхерст Парк» состоялась церемония награждения «Арсенала». «Канонирам» вручили кубок и чемпионские медали АПЛ, капитан команды Мартин Эдегор поднял трофей над головой.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoАрсенал
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoМартин Эдегор
Селхерст Парк

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
22 года ожидания! Всех болеющих за Арсенал с выстраданным и заслуженным чемпионством!
Как фан МЮ от души поздравляю Арсенал и его фанатов с долгожданным чемпионством. Будем справедливы, они заслужили за последние сезоны. Но не расслабляйтесь, следующие мы 😉
ОтветAdil Bir
Как фан МЮ от души поздравляю Арсенал и его фанатов с долгожданным чемпионством. Будем справедливы, они заслужили за последние сезоны. Но не расслабляйтесь, следующие мы 😉
Поборемся) Лучше с вами бодаться, чем со 115
ОтветAdil Bir
Как фан МЮ от души поздравляю Арсенал и его фанатов с долгожданным чемпионством. Будем справедливы, они заслужили за последние сезоны. Но не расслабляйтесь, следующие мы 😉
Я болещик Арсенала, самый ненавистный клуб в борьбе был МЮ. Фергюсона считаю величайшим тренером моей эпохи, второй Пэп. Но после Ферги вы нам не соперники, уж не обессудьте 😂🤝
Вы то хоть не сломайте свой
Поздравляю чемпионов и всех адекватных фанатов Пушкарей ,надеюсь наш МЮ вскоре возродится и так же прочувствую возвращение, да и многим болельщикам хочется сильного соперника
ОтветDjavadovic
Поздравляю чемпионов и всех адекватных фанатов Пушкарей ,надеюсь наш МЮ вскоре возродится и так же прочувствую возвращение, да и многим болельщикам хочется сильного соперника
Спасибо друг, приятно было читать, надеюсь у вас все нормально будет
да, и Арсенал обязан навалять псж только из-за одной этой голимой рекламы виши-деркос
Ответhighbury89
да, и Арсенал обязан навалять псж только из-за одной этой голимой рекламы виши-деркос
Аргумент! Очень заколебала.
Ответhighbury89
да, и Арсенал обязан навалять псж только из-за одной этой голимой рекламы виши-деркос
Наваляют и виши будет Райс рекламировать)
Свидетели залупла Арсенала,что с лицом?
Ахаха
Всех болельщиков с победой!!!!
ОтветДоминатор3000
Свидетели залупла Арсенала,что с лицом? Ахаха Всех болельщиков с победой!!!!
Да просто радуйся, чё задираешься
Ураааааааа!!!🥳🥳🥳
Какой же я был молодой и красивый, когда видел это последний раз:)
ЧЕМПИОНЫ, ЧЕМПИОНЫ, ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ 🔴🔴🔴
Надеюсь это не последний кубок, который поднимет Мартин Эдегор в этом чудесном мае.

Артета закончил карьеру в этой футболке ровно 10 лет назад. Кто мог бы предположить тогда, что именно он принесёт Арсеналу титул? Футбол - это такие истории. Это истории Кая и Нони, оказавшимися ненужными десятому месту лиги. История Жезуса, который в своём, вероятно, последнем матче забил, и таки поднял здесь трофей. История Салиба. С тяжёлой адаптацией, тремя сезонами аренд и депрессией из-за смерти родителей. Написать можно про каждого. Макс Доуман? Ему ещё предстоить написать свою историю, но влетает он во взрослый футбол на золотом блюдечке. В отличии от Букайо, который свой путь начал скромненько, протиснулся бочком в кризисной команде с позиции левого защитника. Пастор Тимбер у которого путь здесь начался с КРЕСТОВ, простите за каламбур, фанатик Жовер, Габриэль Хайнце, который ворвался в тренерский состав как батя.

Этот состав игроков, даже больше, это компания людей полностью заслужила свой кубок.
ОтветReservoir Cat
Надеюсь это не последний кубок, который поднимет Мартин Эдегор в этом чудесном мае. Артета закончил карьеру в этой футболке ровно 10 лет назад. Кто мог бы предположить тогда, что именно он принесёт Арсеналу титул? Футбол - это такие истории. Это истории Кая и Нони, оказавшимися ненужными десятому месту лиги. История Жезуса, который в своём, вероятно, последнем матче забил, и таки поднял здесь трофей. История Салиба. С тяжёлой адаптацией, тремя сезонами аренд и депрессией из-за смерти родителей. Написать можно про каждого. Макс Доуман? Ему ещё предстоить написать свою историю, но влетает он во взрослый футбол на золотом блюдечке. В отличии от Букайо, который свой путь начал скромненько, протиснулся бочком в кризисной команде с позиции левого защитника. Пастор Тимбер у которого путь здесь начался с КРЕСТОВ, простите за каламбур, фанатик Жовер, Габриэль Хайнце, который ворвался в тренерский состав как батя. Этот состав игроков, даже больше, это компания людей полностью заслужила свой кубок.
Сака начинал левым вингером.
Ответmountain_peak
Сака начинал левым вингером.
А мы помним его пацаном левым защитником у Эмери
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем