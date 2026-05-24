«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года

«Арсеналу» вручили трофей АПЛ после матча с «Кристал Пэлас ».

В заключительном туре Премьер-лиги команда Микеля Артеты одержала победу в гостях со счетом 2:1. Ранее «канониры» гарантировали себе первое место по итогам сезона – «Арсенал» стал чемпионом впервые с 2004 года.

По окончании сегодняшнего матча на «Селхерст Парк» состоялась церемония награждения «Арсенала ». «Канонирам» вручили кубок и чемпионские медали АПЛ , капитан команды Мартин Эдегор поднял трофей над головой.