Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду, что российские команды допустят до участия в международных турнирах в 2026 году.
– Чувствуете приближение допуска футбола? В командных видах начались потепления.
– Футбол более сильно политизирован, так как является самым популярным видом спорта.
Перспектива возвращения есть, решение по юношеским клубам принято еще в 2023 году. Надеемся, будет реализовано, – сказал Дюков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
