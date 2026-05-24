Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»

Дюков об отстранении России: перспектива возвращения есть.

Президент Российского футбольного союза (РФС ) Александр Дюков выразил надежду, что российские команды допустят до участия в международных турнирах в 2026 году.

– Чувствуете приближение допуска футбола? В командных видах начались потепления.

– Футбол более сильно политизирован, так как является самым популярным видом спорта.

Перспектива возвращения есть, решение по юношеским клубам принято еще в 2023 году. Надеемся, будет реализовано, – сказал Дюков.