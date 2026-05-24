  • Карседо о победе над «Краснодаром» в финале Кубка: «У «Спартака» было преимущество – 12‑й игрок. Надеюсь, сегодня эти люди как следует отметят победу»
Хуан Карседо: фанаты были 12-м игроком «Спартака» в финале.

Хуан Карседо высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром» по пенальти в финале FONBET Кубка России.

«Спасибо игрокам и нашим болельщикам, эта победа для них. Мои слова поддержки Саше Максименко, но он все понимает. Тренер должен делать то, что поможет команде. И в данном случае замена вратаря снова помогла команде.

У нас было преимущество, потому что был 12‑й игрок. Надеюсь, что сегодня вечером эти люди как следует отметят эту победу. Мы провели качественную игру сегодня», – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

Купите ему хорошего нападающего.Столько моментов не реализовано в этом сезоне
ОтветДенис Погодин
Да, только запороли их не нападающие. А как сегодня, например, Шортоподверниньос, который пять раз бил из убойных позиций на которые его выводили.
ОтветДенис Погодин
Есть Ливай, надо, чтобы играл 90 минут, а Угальде выпускать на 88 минуте. Обещаю, будет толк!
С победой главного клуба России! Проваленный к началу зимы сезон оказался одним из самых успешных за 15 лет
ОтветDirect free kick
Да, и где все эти адепты пузатого клоуна Станковича нынче?🤷‍♂️
ОтветDirect free kick
> С победой главного клуба России!

Бгггг. Клуб ровно такой же, как и все остальные, просто ты за него болеешь)
По ходу завтра поеду на такси я) 🥳😚
ОтветАлексей Михайлов
Хорошо отметить)
ОтветАлексей Иванов
Спс бро)
Хуан, спасибо!!! Это лучший Спартак после времён Массимо!!!!
Хуан, давай повторим историю Карреры. А болельщики тебя поддержат.
А Краснодару своего 12 не удалось купить, Танашев идеально отсудил
ОтветGroznyi2024
Не то, что Зениту. У Газпрома денег поболее
ОтветGroznyi2024
Согласен. Если бы пенальти назначил после падения Мартинса, было бы не честно. Хорошо что разобрались продолжили игру.
С победой ♥️🤍
наши вратари - лучшие игроки матча
