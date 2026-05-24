Карседо о победе над «Краснодаром» в финале Кубка: «У «Спартака» было преимущество – 12‑й игрок. Надеюсь, сегодня эти люди как следует отметят победу»
Хуан Карседо высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром» по пенальти в финале FONBET Кубка России.
«Спасибо игрокам и нашим болельщикам, эта победа для них. Мои слова поддержки Саше Максименко, но он все понимает. Тренер должен делать то, что поможет команде. И в данном случае замена вратаря снова помогла команде.
У нас было преимущество, потому что был 12‑й игрок. Надеюсь, что сегодня вечером эти люди как следует отметят эту победу. Мы провели качественную игру сегодня», – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
