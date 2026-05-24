Карседо о победе над «Краснодаром» в финале Кубка: «У «Спартака» было преимущество – 12‑й игрок. Надеюсь, сегодня эти люди как следует отметят победу»

Хуан Карседо: фанаты были 12-м игроком «Спартака» в финале.

Хуан Карседо высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром » по пенальти в финале FONBET Кубка России.

«Спасибо игрокам и нашим болельщикам, эта победа для них. Мои слова поддержки Саше Максименко, но он все понимает. Тренер должен делать то, что поможет команде. И в данном случае замена вратаря снова помогла команде.

У нас было преимущество, потому что был 12‑й игрок. Надеюсь, что сегодня вечером эти люди как следует отметят эту победу. Мы провели качественную игру сегодня», – сказал главный тренер «Спартака ».