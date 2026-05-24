Карпин о победе «Спартака» над «Краснодаром» в финале Кубка: «Результат не удивил»

Карпина не удивила победа «Спартака» в Кубке России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не удивлен победе «Спартака » над «Краснодаром » в Суперфинале FONBET Кубка России.

«Спартак» завоевал Кубок России , обыграв «Краснодар» в серии пенальти (4:3, основное время – 1:1). Красно-белые выиграли свой первый трофей с 2022 года .

– Удивил ли результат?

– Нет, не удивил, – сказал Карпин.

