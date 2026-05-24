«Арсенал» провел чемпионат без единой красной карточки и пенальти в свои ворота. Это первый случай в АПЛ

«Арсенал» стал первой командой в истории АПЛ, которой за весь сезон не назначили ни одного пенальти и игроки которой не получили ни одной красной карточки.
«Канониры» впервые с 2004 года стали чемпионами Англии. В последнем туре команда Микеля Артеты обыграла «Кристал Пэлас» (2:1).
«Арсенал» набрал 85 очков и опередил «Манчестер Сити» на 7 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Очень доволен и рад их победе !
Выигрывать доодны всегда только красные клубы!
В следующем сезоне такого не будет.
Остальное обсуждать не вижу смысла. Сезон окончен и победителей не судят.
Вам бы сравнить состав и качество игры 2004 и 2026, чем язвить почём зря.
Игрока уровня Салаха нет у вашего брата и никто еще в АПЛ не гонял в регби с киперами.
Повторяю, это аномалия.
Такого в следующем сезоне будет.
2026 - сезон без единой красной карточки и пенальти в свои ворота.
В следующий раз, наверное, Арсенал выиграет чемпионат без единого автогола или пропущенного года со стандарта))