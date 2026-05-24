  • «Арсенал» провел чемпионат без единой красной карточки и пенальти в свои ворота. Это первый случай в АПЛ
Игроки «Арсенала» не удалялись и не получали пенальти в свои ворота в сезоне АПЛ.

«Арсенал» стал первой командой в истории АПЛ, которой за весь сезон не назначили ни одного пенальти и игроки которой не получили ни одной красной карточки.

«Канониры» впервые с 2004 года стали чемпионами Англии. В последнем туре команда Микеля Артеты обыграла «Кристал Пэлас» (2:1). 

«Арсенал» набрал 85 очков и опередил «Манчестер Сити» на 7 очков. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Просто все красные карточки забрал себе Челси
При этом угадай с кем Челси не получил красную)? Хотя явно наиграл там на неё?)) Нет не с Арсеналом, там все норм он в двух матчах по красной получил.
Относительно Челси, забавно, что Челси в первом сезоне Моуриньо тоже не получил ни одной красной карточки, и один пенальти (и тот не забили). А в этом сезоне Сити и Брайтон тоже без красных.
Я понимаю фанатов которые ждали чемпионства десятки лет и теперь без ума от счастья, ликуют и разрывают соцсети. Но, вот эти типы, которые весь сезон следили за Арсеналом и ждали осечки, ныли про угловые, скучную игру и т.д.)) И сейчас они сидят с кислыми лицами, смотрят награждение и всё равно бубнят про заговор, лоялность судей и прочее)) Вот насколько скучная жизнь должна быть у человека чтобы тратить на это свое время?))
До НГ им даже в створ переодически не могли пробить. Оборона и центр - бетон, конечно. Хоть и весной было сложно, но вытащили. Стена!
Конечно, бетон, когда разрешено в своей штрафной одновременно душить соперника и рукой мяч выбивать.
Артета хорош, впрочем как и боссы Арсенала, которые поверили и поддержали его.
🤣🤣🤣🤣
Поздравляю всех адекватных болельщиков Канониров,тогда в чемпионский год без поражений ,теперь еще один рекорд ! Следующих сезон будет интереснее ,посмотрим Сити без Пепа и МЮ при Каррике теперь во официально во главе
Футбол выигрывает оборона! А пара ЦЗ у Арсенала лучшая в Лиге, если не в Мире на данный момент! Харамбол-не харамбол, а сейчас Арсенал празднует триумф со своими болельщиками! Всех с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!🔴🔴🔴
Просто очень аккуратно и дисциплинированно играли, верно?
Арсеналу красные карточки не к чему, и так красные)

Очень доволен и рад их победе !
Выигрывать доодны всегда только красные клубы!
Согласен на все 100%
Отпраздновал ?)
это аномалия, как и сезон без поражений.
В следующем сезоне такого не будет.
Остальное обсуждать не вижу смысла. Сезон окончен и победителей не судят.
В прошлом сезоне про Ливерпуль так же писал?
местная публика прекрасно знает мою позицию по Слоту еще с февраля прошлого года. Вам откуда свойственна критика отсутствия игры?
Вам бы сравнить состав и качество игры 2004 и 2026, чем язвить почём зря.
Игрока уровня Салаха нет у вашего брата и никто еще в АПЛ не гонял в регби с киперами.
Повторяю, это аномалия.
Такого в следующем сезоне будет.
2004 - сезон без единого поражения.
2026 - сезон без единой красной карточки и пенальти в свои ворота.
В следующий раз, наверное, Арсенал выиграет чемпионат без единого автогола или пропущенного года со стандарта))
Сезон 2026 еще не закончен. Должен быть сезон без поражений в ЛЧ.
