«Арсенал» провел чемпионат без единой красной карточки и пенальти в свои ворота. Это первый случай в АПЛ

Игроки «Арсенала» не удалялись и не получали пенальти в свои ворота в сезоне АПЛ.

«Арсенал» стал первой командой в истории АПЛ , которой за весь сезон не назначили ни одного пенальти и игроки которой не получили ни одной красной карточки.

«Канониры» впервые с 2004 года стали чемпионами Англии. В последнем туре команда Микеля Артеты обыграла «Кристал Пэлас» (2:1).

«Арсенал » набрал 85 очков и опередил «Манчестер Сити» на 7 очков.