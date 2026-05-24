Совладелец «Спартака» Алекперов: «В следующем году будет чемпионство»
Вагит Алекперов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в финале FONBET Кубка России.
– Потрясающая игра.
– В следующем году идете за чемпионством?
– В следующем году будет чемпионство, – сказал совладелец «Спартака».
Напомним, что красно-белые не были чемпионами России с 2017 года. Кубок России – их первый трофей за 4 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Единственное светлое пятно - гол Краснодара. Там реально была и мысль и игра в одно касание. Все было. Но дальше - пас, ошибка. Стык. Фол.
Качества футбола отвратительное. Но комментатор в оргазмическом порыве говорит, что такой матч запомнится надолго и войдёт в историю. Ну ему наверное видней.