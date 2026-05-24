«Ливерпуль» устроил Салаху и Робертсону почетный коридор после матча с «Брентфордом»
«Ливерпуль» попрощался с Мохамедом Салахом и Эндрю Робертсона после домашнего матча с «Брентфордом» в 38-м туре АПЛ (1:1).
Футболисты провели свой последний матч в составе мерсисайдцев – они покинут клуб по окончании сезона.
После матча Салах и Робертсон вышли на поле «Энфилда», чтобы попрощаться с болельщиками. Игроки и тренерский штаб «Ливерпуля» выстроились для них в почетный коридор.
Фото: x.com/LFC
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Ливерпуля»
Керкез даже 32 летнего Робертсона не превосходит.
Робертсон это редкое трансферное попадание топ-клуба в фактического ноунейма на момен прихода. Однозначно один из лучших крайков эпохи в футболе.