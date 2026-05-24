«Ливерпуль» устроил Салаху и Робертсону почетный коридор после матча с «Брентфордом»

«Ливерпуль» устроил коридор для Салаха и Робертсона.

«Ливерпуль » попрощался с Мохамедом Салахом и Эндрю Робертсона после домашнего матча с «Брентфордом» в 38-м туре АПЛ (1:1).

Футболисты провели свой последний матч в составе мерсисайдцев – они покинут клуб по окончании сезона.

После матча Салах и Робертсон вышли на поле «Энфилда », чтобы попрощаться с болельщиками. Игроки и тренерский штаб «Ливерпуля» выстроились для них в почетный коридор.

Фото: x.com/LFC