  «Ливерпуль» устроил Салаху и Робертсону почетный коридор после матча с «Брентфордом»
«Ливерпуль» устроил Салаху и Робертсону почетный коридор после матча с «Брентфордом»

«Ливерпуль» попрощался с Мохамедом Салахом и Эндрю Робертсона после домашнего матча с «Брентфордом» в 38-м туре АПЛ (1:1).

Футболисты провели свой последний матч в составе мерсисайдцев – они покинут клуб по окончании сезона.

После матча Салах и Робертсон вышли на поле «Энфилда», чтобы попрощаться с болельщиками. Игроки и тренерский штаб «Ливерпуля» выстроились для них в почетный коридор.

Фото: x.com/LFC

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Ливерпуля»
Робертсон все-таки мог бы еще сезон в качестве подмены основы, в качестве дядьки поиграть. Но видимо хочет в основе играть. Крутые конечно были 2 фланга, Трент и Робертсон в последние года, ушла эпоха.
Ответdreamstep
Комментарий скрыт
Робертсону банально не предложили новый контракт. В качестве подмены основы он готов был продолжать, думаю. Он еще шутил год назад, что все так носились с истекающими контрактами Трента, Салаха Ван-Дейка в 24-25, а вот замЭнди так никто не будет топить. И оказался прав(

Керкез даже 32 летнего Робертсона не превосходит.
Надо было и Слота за одно устроить))
Буквально недавно в комментах язвительно писали, что это игрок одного сезона. А спустя 8 лет провожают как легенду не только клуба, но и всей лиги.

Робертсон это редкое трансферное попадание топ-клуба в фактического ноунейма на момен прихода. Однозначно один из лучших крайков эпохи в футболе.
Сегодня день прощаний какой-то)
Достойно проводили Великих динозавров!!! YNWA!!
Легенды! Спасибо за всё!
"Кудряшка МО", окончание эпохи. Сомневаюсь, что буду болеть за Ливерпуль, как раньше. Даже после ухода Джерарда такой пустоты не было... Ладно, жизнь продолжается!
