«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»

Солари повредил кубок после игры с «Краснодаром».

«Спартак » разбил трофей после матча с «Краснодаром ».

Команда Хуана Карседо одолела «быков» в серии пенальти в финале FONBET Кубка России.

После игры полузащитник Пабло Солари делал фото с наградой на фоне трибун. Когда он поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись вдребезги, а также отвалилась нижняя часть.