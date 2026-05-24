  • «Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
Команда Хуана Карседо одолела «быков» в серии пенальти в финале FONBET Кубка России.

После игры полузащитник Пабло Солари делал фото с наградой на фоне трибун. Когда он поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись вдребезги, а также отвалилась нижняя часть.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не потеряй его, и не сломай... Просили же...
Andrulix
Зашёл сюда за этим комментарием )
Andrulix
На счастье)
Кубок из говна и палок сделали) пусть переделывают
Eugene88
пару лет назад вроде этот же трофей голову Алипу разбил. Зачем вообще кубку крышка?
Three Days Grace
Традиции самовара
Да этот кубок изначально очень хотел развалиться. Там и ручки очень опасно покачивались при каждом поднятии и крышка почти сразу отвалилась.

Очень большие вопросы к качеству трофея и к РФС.
Neromog
Бюджет по карманам освоили, а кубок на али заказали на остаток
Neromog
Какие вопросы? Качество г да и всё.
Умяров поднимал вторым после Ромы и уже тогда показывал, что с ним что-то не так. Его в переходе перед матчем купили? Что за безобразие
Peter Parker
В переходе. Можно не хило так травмировароваться, как Алип, ему тоже прилетело крышкой. Стеклом битым прорезаться, нужно монолитным делать или крышку на замок какой-нибудь, чтобы в раздевалке открыть и шампанским наполнить.
Рано или поздно это бы произошло. Может теперь, наконец-то сделают нормальный кубок из металла.
Антон Фалафель
Из урана.
Антон Фалафель
нет. именно это и цель такой диверсии.
дизайн кубка = за***сь.
у вас/нас уже есть кусок [г...металла] из металла для чемпионов РПЛ - смотреть противно.
у нас весь смак в том, что собираются не просто трофейные кабинеты, а серванты.
фуллстэк только из хрусталя - это ж пипец! если бы делали кубки на манер английских - вы***стые ночные горшки из серебра (в британской империи всегда было плохо со вкусом - кубок Стэнли и другие выглядят хорошо, только если не знать для чего эта посудка изначально задумывалась; цена - 1 гинея за штуку у ближайшего ломбардье) - слова бы не сказал против.

надо сделать огромные самовары прям с носиком "из серебра и золота" (медь или томпак с покрытием; кстати на самых элитных самоварах буквально приварена медаль - сами разберётесь что это, думаю не нуждается в разъяснении на терр. России. стоят немерено!). это и красиво, и пафосно, и скрепно. и крышку ещё попробуй снять (сама не падает при переворачивании).
и чай конечно же.
===
вместо этого мы получим усратый постмодернизм, из которого нельзя пить, но можно им поковыряться где-нибудь ниж спины... последний из известных хороших наследующих дизайнов - кубок европейских чемпионов второй редакции (нынешний; ушастый кубок): амфора с широким горлом в металле и переосмысленными ручками.
кубок УЕФА (без дна), кубок конференций УЕФА, новый суперкубок РФС, клубный ЧМ ФИФА, предыдущий чемпионский у французов (круглый), испанцы, мелкие теннисные трофеи (мастерсы и ниже), индивидуальные награды и нынешний РПЛ - не надо такого больше.
==
предыдущий кубок России из металла тоже был радикально потешным на вид - его тоже не надо.
либо делать хрусталь крепче, либо самовар. третьего не дано
А че он хрупкий такой?
Макар Вольнов
так из ХРУСТАЛЯ
antoshka-2
Из стекла
Трофей надо из металла делать, а не стекла...
Иван Иванов_1117151974
актуальнее все-таки из дерева
А его каждый год ломают. Был до этого железный кубок, но потом решили вернуться к хрустальному Кубку, как в СССР. Видимо зря.
Pertinax Gandi
Просто в СССР делали люди, а тут рукожопы
Pertinax Gandi
Как будто люди отказываются понимать, что любой кубок гуляет по руками ближайшие сутки и надо делать его максимально крепким. С кубком даже в кровать берут, а этот как будто всегда убить может
Зачем вообще делать хрустальный кубок? еще и с кружкой? его же 2 часа будет над головой поднимать 40 человек
Солари его просто об свои железные яйца приложил
