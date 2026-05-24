«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
Команда Хуана Карседо одолела «быков» в серии пенальти в финале FONBET Кубка России.
После игры полузащитник Пабло Солари делал фото с наградой на фоне трибун. Когда он поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись вдребезги, а также отвалилась нижняя часть.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Очень большие вопросы к качеству трофея и к РФС.
дизайн кубка = за***сь.
у вас/нас уже есть кусок [г...металла] из металла для чемпионов РПЛ - смотреть противно.
у нас весь смак в том, что собираются не просто трофейные кабинеты, а серванты.
фуллстэк только из хрусталя - это ж пипец! если бы делали кубки на манер английских - вы***стые ночные горшки из серебра (в британской империи всегда было плохо со вкусом - кубок Стэнли и другие выглядят хорошо, только если не знать для чего эта посудка изначально задумывалась; цена - 1 гинея за штуку у ближайшего ломбардье) - слова бы не сказал против.
надо сделать огромные самовары прям с носиком "из серебра и золота" (медь или томпак с покрытием; кстати на самых элитных самоварах буквально приварена медаль - сами разберётесь что это, думаю не нуждается в разъяснении на терр. России. стоят немерено!). это и красиво, и пафосно, и скрепно. и крышку ещё попробуй снять (сама не падает при переворачивании).
и чай конечно же.
===
вместо этого мы получим усратый постмодернизм, из которого нельзя пить, но можно им поковыряться где-нибудь ниж спины... последний из известных хороших наследующих дизайнов - кубок европейских чемпионов второй редакции (нынешний; ушастый кубок): амфора с широким горлом в металле и переосмысленными ручками.
кубок УЕФА (без дна), кубок конференций УЕФА, новый суперкубок РФС, клубный ЧМ ФИФА, предыдущий чемпионский у французов (круглый), испанцы, мелкие теннисные трофеи (мастерсы и ниже), индивидуальные награды и нынешний РПЛ - не надо такого больше.
==
предыдущий кубок России из металла тоже был радикально потешным на вид - его тоже не надо.
либо делать хрусталь крепче, либо самовар. третьего не дано