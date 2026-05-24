Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи

Яндекс Маркет во время суперфинала FONBET Кубка России между «Спартаком » и «Краснодаром » (1:1, пенальти – 4:3) разместил брендированные коробки с газонокосилками Greenworks на бровке поля.

В Кубке введены новые правила: бол-боям запретили подавать мячи футболистам с рук, чтобы они не помогали командам тянуть время.

Яндекс Маркет выставил коробки с газонокосилками Greenworks, которые стали подставками под мячи во время матча в «Лужниках».