«Спартак» наградили под песню МакSим «Знаешь ли ты» после победы в Кубке России. Болельщики в «Лужниках» подпевали

«Спартак» награждали под песню «Знаешь ли ты» после победы в Кубке России.

Композиция «Знаешь ли ты» певицы МакSим звучала в «Лужниках» во время награждения «Спартака » после победы в финале FONBET Кубка России. Красно-белые в решающем матче турнира победили «Краснодар » (1:1, 4:3 по пенальти). Болельщики на стадионе подпевали песне.