Мурад Мусаев: «У «Краснодара» не всегда хватало футболистов, в концовке играли на пределе возможностей. Неделя проходила тяжело, было видно, что выхолощены. Но сыграли достойно»

Мусаев о «Краснодаре»: играли на пределе возможностей, не хватало игроков.

Мурад Мусаев после поражения «Краснодара» от «Спартака» по пенальти в финале FONBET Кубка России рассказал об усталости команды.

– Что скажете в раздевалке?

– Единственное, что скажу, – поддержу, наверное. Проделана хорошая работа, не всегда у нас хватало футболистов, в концовке просто играли на пределе возможностей. Я очень переживал за сегодняшний матч, потому что было видно, что выхолощены, неделя проходила тяжело, очень тяжело. Тем не менее нашли в себе силы, считаю, что очень достойно сыграли сегодня, – сказал Мусаев.