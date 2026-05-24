  Мурад Мусаев: «У «Краснодара» не всегда хватало футболистов, в концовке играли на пределе возможностей. Неделя проходила тяжело, было видно, что выхолощены. Но сыграли достойно»
Мурад Мусаев: «У «Краснодара» не всегда хватало футболистов, в концовке играли на пределе возможностей. Неделя проходила тяжело, было видно, что выхолощены. Но сыграли достойно»

Мурад Мусаев после поражения «Краснодара» от «Спартака» по пенальти в финале FONBET Кубка России рассказал об усталости команды.

– Что скажете в раздевалке?

– Единственное, что скажу, – поддержу, наверное. Проделана хорошая работа, не всегда у нас хватало футболистов, в концовке просто играли на пределе возможностей. Я очень переживал за сегодняшний матч, потому что было видно, что выхолощены, неделя проходила тяжело, очень тяжело. Тем не менее нашли в себе силы, считаю, что очень достойно сыграли сегодня, – сказал Мусаев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
> Продать Перрена, Козлова и Эктова, отдать в аренду Олусегуна

> Говорить, что не хватило игроков
ОтветКамбоджа Иванов
> Продать Перрена, Козлова и Эктова, отдать в аренду Олусегуна > Говорить, что не хватило игроков
Так они же не от хорошей жизни продали
ОтветКамбоджа Иванов
> Продать Перрена, Козлова и Эктова, отдать в аренду Олусегуна > Говорить, что не хватило игроков
Их не Мусаев продавал.
руководство, конечно, немного подставило Мусаева - без скамейки играть просто нельзя!
Минус два трофея ) обгадились конкретно
Ответcektor
Минус два трофея ) обгадились конкретно
Да братишка как бы Краснодар за уши не тянули они все равно обосрались
Ответcektor
Минус два трофея ) обгадились конкретно
Обгатился Пари НН, а Краснодар достойно провёл сезон. Не хватило немного везения
Как понять не хватало, у вас же лучшая академия
Зато француза с Козловым выгнали. Тут уж выбирать надо было: комфортная жизнь Эдика или интересы команды. Армянская тема оказалась важнее. Их выбор. Их и результат: кто-то оказался на первом месте, кто-то выиграл кубок, а кто-то набил стату передач.
Перефразируя Вадика 3Решетки Евсеева: - Футбол в чем заключается? В завоевании кубков, что ли...
ОтветЭндрю81
Зато француза с Козловым выгнали. Тут уж выбирать надо было: комфортная жизнь Эдика или интересы команды. Армянская тема оказалась важнее. Их выбор. Их и результат: кто-то оказался на первом месте, кто-то выиграл кубок, а кто-то набил стату передач. Перефразируя Вадика 3Решетки Евсеева: - Футбол в чем заключается? В завоевании кубков, что ли...
Никто их не выгонял. Перрен по семейным обстоятельствам вернулся во Францию, Козлов захотел больше игрового времени в ЦСКА. Им пошли на встречу
ОтветAkhor100
Никто их не выгонял. Перрен по семейным обстоятельствам вернулся во Францию, Козлов захотел больше игрового времени в ЦСКА. Им пошли на встречу
Очень легко идти навстречу кому-то после того, как пошли навстречу Эдику. Вы не путайте местами лошадь и телегу.
Да отличный открытый футбол. Кто смотрел, уверен, доволен. Мало такого у нас
Понравились обе команды кроме спрцяна , ныл всю игру
ОтветMaxim Shershnev
Понравились обе команды кроме спрцяна , ныл всю игру
Мне ещё Кривцов не понравился. Не знаю, было ли видно на тв, но на стадионе отлично видно, как он постоянно задевал кого-нибудь, провоцировал, много орал и махал рукой на резервного.
Мусаев достойно ответил !
Очень достойно! Прекрасный финал благодаря усилиям двух равных команд!
нытье Мусаева зашкаливает)))
