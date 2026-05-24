  • Помазун о двух отбитых пенальти в финале с «Краснодаром»: «Без Максименко «Спартак» не дотянул бы до серии»
Помазун о двух отбитых пенальти в финале с «Краснодаром»: «Без Максименко «Спартак» не дотянул бы до серии»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун высказался после победы над «Краснодаром» в Суперфинале FONBET Кубка России.

Московская команда одержала победу в серии пенальти (1:1, пенальти – 4:3). Помазун, вышедший на замену вместо Александра Максименко в конце 2-го тайма, отразил удары с точки Хуана Мануэля Боселли и Кевина Ленини.

«Это первый финал в моей карьере, вышел, отбил два пенальти. Но хочу сказать, что Саша Максименко провел потрясающую игру, без его заслуг мы бы до серии пенальти не дотянули. Поэтому это победа всего вратарского цеха.

С Карседо заранее не обговаривали мой выход, только за пару минут до этого мне сказали, что надо выходить. Я был готов ментально, понимал, что я готов выйти и помочь команде.

Это первый трофей за долгое время. Четыре года, наконец‑то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев» – сказал Помазун.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Отличный коллектив вратарей. Да, хотят играть все, но место одно. Рад, что каждый делает свою работу отменно! Максизун лучший игрок матча
Если бы не Саня, Краснодар мог бы праздновать разгромную победу
ОтветPeter Parker
Максименко молодец, но своих моментов было больше чем у Краснодара
ОтветPeter Parker
Но амбиций у Помазуна нет совсем. И это плохо. Потому что одно дело сидеть на лавке за спиной Акинфеева, и совсем другое сидеть за спиной Максименко. Помазун даже до среднего уровня объективно не дотягивает. Так за всю карьеру уже основным вряд ли где нибудь будет
Вообще радует, что нет никакой зависти или злости на конкурентов, что дружеская атмосфера, это передаётся всей команде
С победой <©>
Согласен, Максименко сегодня был хорош 💪
Скромный парень! Внёс огромный вклад в общую победу 🏆
Офигеть он скромный. Без него и в Лужниках бы не были и кубок его сто процентов.
ОтветКлирик
Ага, если бы Максименко не тащил в игре, то и пенальти бы не было бы.
ОтветВалерий Станкевич_1116875821
если бы Помащун не тащил пенальти с Зенитом то и игры бы не было)
Из пяти пенальти угадал 4 и почти достал. Умница!
Всё верно. Макси тащил в игре, а Илья вытащил серию пенальти
Ещё после серии с Зенитом было понятно, что вратарская бригада Спартака пребывают в адеквате. Когда все ломанулись к забившему Ву, то Максименко и Довбня, прорываясь через толпу, предметно стремились к Помазуну. Это говорит если не обо всём, то о многом точно. Молодцы 👍
Ну что тут скажешь, просто показал класс!
Удачи тебе в следующем сезоне Илья!
Мне кажется отец Помазуна, Александр - бывший вратарь Спартака, Сатурна, Балтики - сейчас особенно кайфует. Вообщем крутая история что сын принес титул )
