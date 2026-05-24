Помазун о двух отбитых пенальти в финале с «Краснодаром»: «Без Максименко «Спартак» не дотянул бы до серии»

Илья Помазун: без Максименко «Спартак» не дотянул бы до серии пенальти.

Вратарь «Спартака » Илья Помазун высказался после победы над «Краснодаром » в Суперфинале FONBET Кубка России.

Московская команда одержала победу в серии пенальти (1:1, пенальти – 4:3). Помазун, вышедший на замену вместо Александра Максименко в конце 2-го тайма, отразил удары с точки Хуана Мануэля Боселли и Кевина Ленини.

«Это первый финал в моей карьере, вышел, отбил два пенальти. Но хочу сказать, что Саша Максименко провел потрясающую игру, без его заслуг мы бы до серии пенальти не дотянули. Поэтому это победа всего вратарского цеха.

С Карседо заранее не обговаривали мой выход, только за пару минут до этого мне сказали, что надо выходить. Я был готов ментально, понимал, что я готов выйти и помочь команде.

Это первый трофей за долгое время. Четыре года, наконец‑то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев» – сказал Помазун.