Мусаев о замене Кордобы в финале Кубка: «Думаю, что-то серьезное. Он в начале матча получил повреждение, практически без него играли»
Мурад Мусаев объяснил замену Джона Кордобы в финале FONBET Кубка России.
«Краснодар» уступил «Спартаку» в серии пенальти.
«К сожалению, в начале матча получил повреждение. Я думаю, что-то серьезное. Мы практически без него играли, видно было, как ему тяжело. И так у нас есть несколько потерь, а когда Джон травмирован – это задача очень сложная.
Тем не менее считаю, что сыграли хороший матч по качеству, но в концовке [чего-то] не хватило в пенальти», – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
