  • Мусаев о замене Кордобы в финале Кубка: «Думаю, что-то серьезное. Он в начале матча получил повреждение, практически без него играли»
Мурад Мусаев объяснил замену Джона Кордобы в финале FONBET Кубка России.

«Краснодар» уступил «Спартаку» в серии пенальти.

«К сожалению, в начале матча получил повреждение. Я думаю, что-то серьезное. Мы практически без него играли, видно было, как ему тяжело. И так у нас есть несколько потерь, а когда Джон травмирован – это задача очень сложная.

Тем не менее считаю, что сыграли хороший матч по качеству, но в концовке [чего-то] не хватило в пенальти», – сказал главный тренер «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

Надеюсь не пропустит ЧМ, здоровья!
Ответ
На лавке можно и с травмой сидеть, ничего страшного.
Ответ
Люда всё норм с ним. Просто в лужах мало к кому можно с протянутой рукой аппелировать
Неудобно всё начиная со строения поля
Просто Спартак умело нейтрализовал Кордобу второй матч подряд, сделал его серой тенью...
Ответ
у Кордобы такой характер, что он никогда на замену не уйдет, тем более в финале)
Мостового будет не остановить в ближайшее время
Ответ
И это самое страшное, если случится.
Псевдоэкспертный поток сознания, просто тихий ужас...
Как бы Колумбии не пришлось Дурана заявлять на ЧМ и играть в десятером, хотя там есть ещё хороший нападающий Суарес из Спортинга, есть Луис Диас опять же
Зачем его с травмой было весь матч держать?
Ответ
Он поучаствовал в голевой атаке, сыграв точно в одно касание.
Лучше Боселли держать?
Ответ
Лучше Боселли держать, потому что Спартак своей реализацией довёл до пенальти
ему ещё чм играть,правильно сделал
Так заменить Кордобу надо было раньше!
