  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карседо выиграл Кубок России в 1-м сезоне в «Спартаке». Тренер ранее побеждал в чемпионате и Кубке Кипра
0

Карседо выиграл Кубок России в 1-м сезоне в «Спартаке». Тренер ранее побеждал в чемпионате и Кубке Кипра

Карседо выиграл Кубок России в первом сезоне в «Спартаке».

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выиграл трофей со «Спартаком» в своем первом сезоне в клубе.

Красно-белые стали обладателями FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар» в Суперфинале по пенальти (1:1, пенальти – 4:3).

Карседо возглавил «Спартак» зимой этого года. В качестве главного тренера испанец выиграл третий трофей в карьере – ранее он побеждал в чемпионате и Кубке Кипра с «Пафосом».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoХуан Карлос Карседо
logoПафос
logoвысшая лига Кипр

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Каррера - чемпионат
Ваноли - кубок
Карседо - кубок
Все "российские спецы" после Романцева - НИЧЕГО.
Update: жаль Федотова 2006 и даже Черчесова 2007, в остальном мрак. Если что Старков, который во многом поднял клуб после руин 2002-2004, номинально иностранный специалист.
ОтветDirect free kick
Каррера - чемпионат Ваноли - кубок Карседо - кубок Все "российские спецы" после Романцева - НИЧЕГО. Update: жаль Федотова 2006 и даже Черчесова 2007, в остальном мрак. Если что Старков, который во многом поднял клуб после руин 2002-2004, номинально иностранный специалист.
Был у руля Спартака Мостовой, он бы эти ваши кубки да чемпионства по 10 штук брал бы за сезон
ОтветDirect free kick
Каррера - чемпионат Ваноли - кубок Карседо - кубок Все "российские спецы" после Романцева - НИЧЕГО. Update: жаль Федотова 2006 и даже Черчесова 2007, в остальном мрак. Если что Старков, который во многом поднял клуб после руин 2002-2004, номинально иностранный специалист.
Старков поднял клуб?) Вы точно смотрели те сезоны? там всплески сносной игры были, не более того
Карседо - реально тренер. Со своими идеями. Пусть и странными порой. Но в нем виден именно тренер. Он за команду живёт и живёт командой
ОтветBartez1986
Карседо - реально тренер. Со своими идеями. Пусть и странными порой. Но в нем виден именно тренер. Он за команду живёт и живёт командой
Очень неплохой подбор игроков, но и тренер с места в карьер рванул .
Спору нет !
Теперь проведет предсезонную подготовку и следующий сезон будет лакмусовой бумагой в его оценке !
ОтветBartez1986
Карседо - реально тренер. Со своими идеями. Пусть и странными порой. Но в нем виден именно тренер. Он за команду живёт и живёт командой
Они с Эмери сговорились выигрывать кубки)
Уважаемые комментаторы матч тв!
Сегодня в эфире максимальная токсичность с Вашей страны, особенно на церемонии вручения!
Черданцев, Шнякин - максимальные токсики, если болеете за Зенит, не мешайте смотреть футбол.
Медиа уровень деревни, тьфу на Вас!
Ответюрий геннадьевич
Уважаемые комментаторы матч тв! Сегодня в эфире максимальная токсичность с Вашей страны, особенно на церемонии вручения! Черданцев, Шнякин - максимальные токсики, если болеете за Зенит, не мешайте смотреть футбол. Медиа уровень деревни, тьфу на Вас!
ну да невозможно слушать ни Шнякина ,ни тем более Журавеля.Поэтому пришлось по белорусскому 5му смотреть.
Классный тренер и мужик, видно по нему
Сейчас Мостовой вылезет - Я говорил .... я знал , футбольный человек победил нефутбольного....
Инфа 100 .
ОтветMichaelSH
Сейчас Мостовой вылезет - Я говорил .... я знал , футбольный человек победил нефутбольного.... Инфа 100 .
Так он вчера ставил на победу Спартака
есть ли в мировой спортивной журналистике что-то более омерзительное чем дуэт черданцев-губерниев
Ответcnk80q3
есть ли в мировой спортивной журналистике что-то более омерзительное чем дуэт черданцев-губерниев
дуэт черданцев-генич
Поздравляем Карседо с первым российским футбольным трофеем! 🏆 Ждём борьбу за чемпионство в следующем сезоне! Ура-а-а!
Заслуженная победа!
Макси заслужил. Ох как его чехвостили. А я защищал
ОтветBartez1986
Макси заслужил. Ох как его чехвостили. А я защищал
Я тоже был на его стороне!
Губер:Лет ми спик фром май харт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
24 мая, 22:44
Карседо заменил Максименко на Помазуна перед серией пенальти в финале Кубка. «Спартак» так же делал в игре с «Зенитом» – и победил
24 мая, 17:07
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем