Карседо выиграл Кубок России в 1-м сезоне в «Спартаке». Тренер ранее побеждал в чемпионате и Кубке Кипра

Карседо выиграл Кубок России в первом сезоне в «Спартаке».

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо выиграл трофей со «Спартаком» в своем первом сезоне в клубе.

Красно-белые стали обладателями FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар » в Суперфинале по пенальти (1:1, пенальти – 4:3).

Карседо возглавил «Спартак» зимой этого года. В качестве главного тренера испанец выиграл третий трофей в карьере – ранее он побеждал в чемпионате и Кубке Кипра с «Пафосом ».