Карседо выиграл Кубок России в 1-м сезоне в «Спартаке». Тренер ранее побеждал в чемпионате и Кубке Кипра
Красно-белые стали обладателями FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар» в Суперфинале по пенальти (1:1, пенальти – 4:3).
Карседо возглавил «Спартак» зимой этого года. В качестве главного тренера испанец выиграл третий трофей в карьере – ранее он побеждал в чемпионате и Кубке Кипра с «Пафосом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс''
Все "российские спецы" после Романцева - НИЧЕГО.
Update: жаль Федотова 2006 и даже Черчесова 2007, в остальном мрак. Если что Старков, который во многом поднял клуб после руин 2002-2004, номинально иностранный специалист.
Спору нет !
Теперь проведет предсезонную подготовку и следующий сезон будет лакмусовой бумагой в его оценке !
Сегодня в эфире максимальная токсичность с Вашей страны, особенно на церемонии вручения!
Черданцев, Шнякин - максимальные токсики, если болеете за Зенит, не мешайте смотреть футбол.
Медиа уровень деревни, тьфу на Вас!
Инфа 100 .