  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев про поражение от «Спартака» в финале Кубка: «Краснодар» сыграл хорошо, в пенальти не хватило хладнокровия. У Боселли хорошая статистика была в «Пари НН», тренирует удары»
0

Мусаев про поражение от «Спартака» в финале Кубка: «Краснодар» сыграл хорошо, в пенальти не хватило хладнокровия. У Боселли хорошая статистика была в «Пари НН», тренирует удары»

Мурад Мусаев: сыграли хороший финал со «Спартаком», не хватило хладнокровия.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Спартака» по пенальти в финале FONBET Кубка России.

– Тяжело говорить сейчас. Я думаю, что сыграли хороший матч, показали хорошую игру, но, к сожалению, в пенальти не хватило хладнокровия.

Боселли, который, увы, не выручил с «Динамо», не выручил сегодня, – почему именно он нанес тот удар, почему вы его поставили?

– У него хорошая статистика в «Нижнем» была, он постоянно тренирует эти удары. У него всего один промах был в «Нижнем Новгороде», поэтому небольшой выбор был пенальтистов [среди] тех, кто был на поле, – сказал Мусаев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoСпартак
logoМурад Мусаев
logoМатч ТВ
logoХуан Мануэль Боселли
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Странно, что "Краснодар" отказался от использования воспитанников во второй части сезона.
ОтветАлекс75
Странно, что "Краснодар" отказался от использования воспитанников во второй части сезона.
Потому что Академия))
ОтветАлекс75
Странно, что "Краснодар" отказался от использования воспитанников во второй части сезона.
Я тоже не могу этого понять. Есть очень перспективная молодёжь, давайте им время хотя бы на заменах. Ребята будут сражаться и доказывать, что их место в основе.
Звоните Мостовому
ОтветСurator
Звоните Мостовому
Разбитый Кубок оскорбил мои чувства !
Куда писать ?
Боселли подложил свинью получается
ОтветSema215
Боселли подложил свинью получается
Тот, кто его взял в клуб.
ОтветSema215
Боселли подложил свинью получается
Хуан Мануэль получается. Почему не сожгли или не обокрали ниразу его жилье как в лалиге или лиге 1 ?
Босесси зимой купили как усиление и он похерил сезон Краснодара
ОтветИнал Лейба
Босесси зимой купили как усиление и он похерил сезон Краснодара
С Динамо прогадил стопроцентный гол. Сейчас пенальти не забил. Фактически Боселли это главный антигерой команды во второй половине сезона. Надеюсь в следующем сезоне возьмёт себя в руки.
ОтветЛурц
С Динамо прогадил стопроцентный гол. Сейчас пенальти не забил. Фактически Боселли это главный антигерой команды во второй половине сезона. Надеюсь в следующем сезоне возьмёт себя в руки.
Он вышел на замену и пропал на поле. И так в каждом матче.. По поводу воспитанников... Молодежка Краснодара, в двух последних матчах забила17 голов. Кто не смотрит-зря. Потому что по окончании сезона, вы этих талантливых ребят больше не увидите. Так происходит каждый год. Скажу больше... Я внимательно слежу за командой со дня основания. Помню молодежку со Сперцяном и Черниковым. Они были хороши, но в молодежных командах последующих возрастов была куча талантливых пацанов, им не в чем не уступающих. И я думаю, если бы сейчас, при нынешней политике клуба,, в молодежке играл Сперцян, он тоже исчез бы по окончании сезона в бесследном направлении. Для сравнения, в ЦСКА , в центре защиты играет 17 летний пацан.
Краснодару на финише явно не хватило сил и состава.
С дублем, Муса Мурадов!
Да Боселли вообще не уровень команды. Его взяли от безысходности.
У Боссели 5 последних ударов - все в один угол. Естественно вратарь подготовился, прыгнул туда, и ваша песенка спета.
Ужасный трансфер вышел)
представляю как его немного ненавидят теперь 😂
Будут меньше зазнаваться, будут лучше тренироваться
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
24 мая, 22:44
«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче за Суперкубок России 18 июля
24 мая, 17:33
Боселли и Ленини не забили пенальти в Суперфинале Кубка со «Спартаком». Хуан Мануэль не реализовал выход 1 на 1 с «Динамо», когда «Краснодар» упустил 1-е место в РПЛ
24 мая, 17:30
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем