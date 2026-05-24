Мусаев про поражение от «Спартака» в финале Кубка: «Краснодар» сыграл хорошо, в пенальти не хватило хладнокровия. У Боселли хорошая статистика была в «Пари НН», тренирует удары»
Мурад Мусаев: сыграли хороший финал со «Спартаком», не хватило хладнокровия.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Спартака» по пенальти в финале FONBET Кубка России.
– Тяжело говорить сейчас. Я думаю, что сыграли хороший матч, показали хорошую игру, но, к сожалению, в пенальти не хватило хладнокровия.
– Боселли, который, увы, не выручил с «Динамо», не выручил сегодня, – почему именно он нанес тот удар, почему вы его поставили?
– У него хорошая статистика в «Нижнем» была, он постоянно тренирует эти удары. У него всего один промах был в «Нижнем Новгороде», поэтому небольшой выбор был пенальтистов [среди] тех, кто был на поле, – сказал Мусаев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
представляю как его немного ненавидят теперь 😂