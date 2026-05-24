«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче за Суперкубок России 18 июля

«Спартак» сыграет с «Зенитом » в первом матче нового сезона.

Команда Хуана Карседо выиграла FONBET Кубок России , в финале одолев «Краснодар ». Петербуржцы стали чемпионами России, опередив «быков» на два очка.

«Спартак » и «Зенит» встретятся в матче за OLIMPBET Суперкубок . Игра пройдет 18 июля.