🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России

«Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года.

«Спартак » выиграл трофей впервые за 4 года.

Сегодня команда под руководством Хуана Карлоса Карседо обыграла «Краснодар » по пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти – 4:3).

Красно-белые не выигрывали трофеев с 2022 года – тогда команда завоевала Кубок России в сезоне-2021/22, обыграв в финале «Динамо» (2:1).