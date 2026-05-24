Боселли и Ленини не забили пенальти в Суперфинале Кубка со «Спартаком». Хуан Мануэль не реализовал выход 1 на 1 с «Динамо», когда «Краснодар» упустил 1-е место в РПЛ
Хуан Мануэль Боселли и Кевин Ленини повлияли на проигрыш «Краснодаром» двух трофеев в конце сезона-2025/26.
Оба футболиста «быков» не реализовали пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России против «Спартака» (1:1, пенальти – 3:4).
В 29-м туре Мир РПЛ «Краснодар», лидируя в таблице, проиграл «Динамо» (1:2) и уступил первую строчку «Зениту», который затем выиграл чемпионат России. В игре с бело-голубыми Ленини не реализовал хороший момент – когда из пределов штрафной пробил во вратаря Андрея Лунева, а Боселли не смог забить после выхода 1 на 1 с Луневым.
Напомним, что Боселли перешел в «Краснодар» из «Пари НН» в феврале этого года.
Опубликовал: Игорь Новиков
😁😁😁😁
Он должен капитанить там
Типа "подержи мое пиво")