  • Боселли и Ленини не забили пенальти в Суперфинале Кубка со «Спартаком». Хуан Мануэль не реализовал выход 1 на 1 с «Динамо», когда «Краснодар» упустил 1-е место в РПЛ
Боселли и Ленини не забили пенальти в Суперфинале Кубка со «Спартаком». Хуан Мануэль не реализовал выход 1 на 1 с «Динамо», когда «Краснодар» упустил 1-е место в РПЛ

Боселли и Ленини лишили «Краснодар» двух трофеев.

Хуан Мануэль Боселли и Кевин Ленини повлияли на проигрыш «Краснодаром» двух трофеев в конце сезона-2025/26.

Оба футболиста «быков» не реализовали пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России против «Спартака» (1:1, пенальти – 3:4).

В 29-м туре Мир РПЛ «Краснодар», лидируя в таблице, проиграл «Динамо» (1:2) и уступил первую строчку «Зениту», который затем выиграл чемпионат России. В игре с бело-голубыми Ленини не реализовал хороший момент – когда из пределов штрафной пробил во вратаря Андрея Лунева, а Боселли не смог забить после выхода 1 на 1 с Луневым.

Напомним, что Боселли перешел в «Краснодар» из «Пари НН» в феврале этого года.

Опубликовал: Игорь Новиков
Босселли конечно надо в церковь сходить
Босселли конечно надо в церковь сходить
Лучше обратно в Нижний…это не игрок для команды претендента на чемпионство
Босселли конечно надо в церковь сходить
У чувака наверное настолько погано на душе...
Ленини с Динамо не забил еще более простой момент, чем Боселли. И сегодня оба не забили точки. Это круто, конечно. Фиг такое спроектируешь и спрогнозируешь...
Ленини с Динамо не забил еще более простой момент, чем Боселли. И сегодня оба не забили точки. Это круто, конечно. Фиг такое спроектируешь и спрогнозируешь...
Жизнь лучший драматург
Ленини с Динамо не забил еще более простой момент, чем Боселли. И сегодня оба не забили точки. Это круто, конечно. Фиг такое спроектируешь и спрогнозируешь...
Мне кажется обоих надо проверить на полиграфе. Возможно они кроты.
Идеология боселлизма-ленинизма предполагет социальную футбольную справедливость и отсутствие собственности на трофеи.
Идеология боселлизма-ленинизма предполагет социальную футбольную справедливость и отсутствие собственности на трофеи.
Комментарий скрыт
Идеология боселлизма-ленинизма предполагет социальную футбольную справедливость и отсутствие собственности на трофеи.
Хорош!
Боселли легенда Москвы и Питера
Боселли легенда Москвы и Питера
Боселли.Обосраться🤣🤣🤣
Боселли.Обосраться🤣🤣🤣
Не все поймут. Тонко
😁😁😁😁
Не забили суперпенальти в суперфинале суперкубка суперроссии
Надо Краснодару опять делать упор на воспитанников. Реально, стали посмешищем буквально за сезон, со своими латиносами .
Надо Краснодару опять делать упор на воспитанников. Реально, стали посмешищем буквально за сезон, со своими латиносами .
Краснодару нужно делать упор не на короткую скамейку и играть не в 14-15 футболистов, тогда они, может быть, и будут выигрывать чаще, а не будут выигрывать на шару))
Краснодару нужно делать упор не на короткую скамейку и играть не в 14-15 футболистов, тогда они, может быть, и будут выигрывать чаще, а не будут выигрывать на шару))
Так одно другому не мешает. Их их знаменитая академия. Выпускали бы молодёжь, одни + были бы
Залупль от Краснодара
Залупль от Краснодара
Комментарий скрыт
Боселли был в сборной неудачников сезона?
Он должен капитанить там
Боселли был в сборной неудачников сезона? Он должен капитанить там
На замене выйдет)
Боселли был в сборной неудачников сезона? Он должен капитанить там
Туда тоже не смог попасть.
Это вам за последний матч в чемпионате со Спартаком и левый пеналь, краснодар, утирайтесь
Прохуанили два трофея, получается
Прохуанили два трофея, получается
Спартак укусил проклятьем Безкубковости)
Типа "подержи мое пиво")
