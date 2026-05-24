«Краснодар» завершил сезон без трофеев. Команда Мусаева стала 2-й в РПЛ, проиграла в финале Кубка и матче за Суперкубок
«Краснодар» ничего не выиграл в этом сезоне.
«Краснодар» не завоевал ни одного трофея в год после чемпионства.
Команда Мурада Мусаева сегодня уступила «Спартаку» в финале FONBET Кубка России.
В Мир РПЛ «быки» заняли вторую строчку, отстав от «Зенита» на два очка. Также они проиграли ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
