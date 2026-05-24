  • «Арсенал», «Сити», «МЮ», «Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграют в ЛЧ от Англии, «Борнмут» и «Сандерленд» – в ЛЕ, «Брайтон» – в ЛК
Определились участники ЛЧ от Англии на следующий сезон.

От АПЛ в Лиге чемпионов сезона-2026/27 примут участие «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», Астон Вилла» и «Ливерпуль», занявшие места с первого по пятое соответственно в чемпионате Англии. 

Английские клубы могли получить шестую путевку, если бы «Астон Вилла», выигравшая Лигу Европы, заняла место ниже четвертого. Тогда дополнительное место перешло бы команде, расположившейся на шестом месте – «Борнмуту». 

По итогу «вишни» наряду с «Сандерлендом» отправятся в Лигу Европы. «Брайтон», занявший восьмое место, попал в Лигу конференций. 

Отметим, что шансы на еврокубки сохраняет «Кристал Пэлас». Команда, занявшая 15-ю строчку, может квалифицироваться в Лигу Европы, если победит «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ливерпуль и Сити - ну вы и бездари.
У вас была одна задача, просто красиво ДОМА выиграть и достойно проводить своих легенд.
А заодно и дать АПЛ 6ую команду в ЛЧ.
Но нееет, зачем? Днища.
Красиво сезон даже не закончить, ну как так, ребятки
Ответ — Олег Лисицын
да уж, реально стыдоба
Ответ — Олег Лисицын
С Ливерпулем все понятно, они в конце сезона сделали все, чтоб Вилла их обошла.

Но Сити зачем выпустил резерв, будто Гвардиола не хотел красиво попрощаться
Сандерленд-это чудо.в такой лиге сходу в еврокубки попасть.
Ответ — Людвик Иванов
Сандерленд ещё по итогам Чемпионшипа очень хорошую работу провёл в управлении, развитии и по трансферам. Поэтому, их успех закономерен. Побольше бы таких новичков из Чемпионшипа!
Ответ — Cristiano Ronaldo
А я ещё после их домашней ничьей с Арсеналом говорил,что эти ребята ещё всем кровушки попьют.А они вот что утворили. Молодцы!
Ливерпуль самый слабый участник в ЛЧ от АПЛ,тем более лысый остается
Ответ — Мент-Кент
Клопп тоже бездарно сливал чемпионат после успехов, поэтому и Слоту необходимо дать шансы в новом сезоне
Ответ — Мент-Кент
Ахха, мазохисты подтянулись)
Сандерленд в ЛЕ, вот это прям сюрприз, молодцы коты!
Ответ — Болельщик Биатлона
черные
Отрыв Арса солидный на финише образовался.
Ответ — natan111
Комментарий скрыт
Астон Вилла силачи 💪 находясь в жесточайших финансовых рамках, продавая перпеспективных игроков арабам, не находя денег на аренду рэшфорда, выходят в лч через чемрионат и мимо ходом забирая ле (с эмери это база) астон вилла стала теми кем не смог стать лестер. для меня это самый трушный английский клуб. вива астон вилла!
Ответ — Lev Sultanov
У них еще трушный капитан - Джон Макгинн. Прошел весь путь с Виллой от шипа до победы в ЛЕ!
Ответ — Vardy15
да да, очень крутой
Сандерленд - огромное достижение! Молодцы!
Ну «Пэлэс» обязаны быть в Лиге Европы

Ну и Борнмут, конечно, топчик, впервые же!
Сандерленд что ты такое?:))))))))))))))))))
Челси без еврокубков гы
Арсеналу кубок то дадут сегодня или зачем я смотрю бубнеж руководителей Кристала?
