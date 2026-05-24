«Арсенал», «Сити», «МЮ», «Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграют в ЛЧ от Англии, «Борнмут» и «Сандерленд» – в ЛЕ, «Брайтон» – в ЛК

Определились участники ЛЧ от Англии на следующий сезон.

От АПЛ в Лиге чемпионов сезона-2026/27 примут участие «Арсенал », «Манчестер Сити », «Манчестер Юнайтед », Астон Вилла» и «Ливерпуль », занявшие места с первого по пятое соответственно в чемпионате Англии.

Английские клубы могли получить шестую путевку, если бы «Астон Вилла», выигравшая Лигу Европы, заняла место ниже четвертого. Тогда дополнительное место перешло бы команде, расположившейся на шестом месте – «Борнмуту».

По итогу «вишни» наряду с «Сандерлендом» отправятся в Лигу Европы. «Брайтон», занявший восьмое место, попал в Лигу конференций.

Отметим, что шансы на еврокубки сохраняет «Кристал Пэлас». Команда, занявшая 15-ю строчку, может квалифицироваться в Лигу Европы, если победит «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций.