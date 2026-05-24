«Арсенал», «Сити», «МЮ», «Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграют в ЛЧ от Англии, «Борнмут» и «Сандерленд» – в ЛЕ, «Брайтон» – в ЛК
Определились участники ЛЧ от Англии на следующий сезон.
От АПЛ в Лиге чемпионов сезона-2026/27 примут участие «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», Астон Вилла» и «Ливерпуль», занявшие места с первого по пятое соответственно в чемпионате Англии.
Английские клубы могли получить шестую путевку, если бы «Астон Вилла», выигравшая Лигу Европы, заняла место ниже четвертого. Тогда дополнительное место перешло бы команде, расположившейся на шестом месте – «Борнмуту».
По итогу «вишни» наряду с «Сандерлендом» отправятся в Лигу Европы. «Брайтон», занявший восьмое место, попал в Лигу конференций.
Отметим, что шансы на еврокубки сохраняет «Кристал Пэлас». Команда, занявшая 15-ю строчку, может квалифицироваться в Лигу Европы, если победит «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У вас была одна задача, просто красиво ДОМА выиграть и достойно проводить своих легенд.
А заодно и дать АПЛ 6ую команду в ЛЧ.
Но нееет, зачем? Днища.
Красиво сезон даже не закончить, ну как так, ребятки
Но Сити зачем выпустил резерв, будто Гвардиола не хотел красиво попрощаться
Ну «Пэлэс» обязаны быть в Лиге Европы
Ну и Борнмут, конечно, топчик, впервые же!