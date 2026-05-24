Помазун отбил 2 пенальти подряд в финале Кубка России – от Боселли и Ленини. Илья заменил Максименко перед серией, «Спартак» победил
Боселли и Ленини не забили пенальти в финале Кубка России.
Вратарь «Спартака» Илья Помазун сделал два сэйва в серии пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара».
«Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» по пенальти (1:1, пен. – 4:3).
В составе «Краснодара» свои попытки не реализовали Хуан Мануэль Боселли и Кевин Ленини – Помазун, заменивший Александра Максименко в воротах «Спартака» перед серией пенальти, совершил два сэйва подряд.
Отметим, что Помазун также отбил первый удар в серии Эдуарда Сперцяна. Однако вратарь до удара вышел из ворот, и после подсказки ВАР судья постановил, что 11-метровый надо перебить. Со второй попытки Сперцян забил.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Спартак не мог выиграть по пенальти ни разу с 1994 года: проигрывали Тереку, Селтику, ЦСКА, Волге, Ростову, Тосно, Зениту и Динамо Махачкала...