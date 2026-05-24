  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Помазун отбил 2 пенальти подряд в финале Кубка России – от Боселли и Ленини. Илья заменил Максименко перед серией, «Спартак» победил
Фото
0

Помазун отбил 2 пенальти подряд в финале Кубка России – от Боселли и Ленини. Илья заменил Максименко перед серией, «Спартак» победил

Боселли и Ленини не забили пенальти в финале Кубка России.

Вратарь «Спартака» Илья Помазун сделал два сэйва в серии пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» по пенальти (1:1, пен. – 4:3).

В составе «Краснодара» свои попытки не реализовали Хуан Мануэль Боселли и Кевин Ленини – Помазун, заменивший Александра Максименко в воротах «Спартака» перед серией пенальти, совершил два сэйва подряд.

Отметим, что Помазун также отбил первый удар в серии Эдуарда Сперцяна. Однако вратарь до удара вышел из ворот, и после подсказки ВАР судья постановил, что 11-метровый надо перебить. Со второй попытки Сперцян забил.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКраснодар
logoХуан Мануэль Боселли
logoКевин Ленини
logoИлья Помазун
logoЭдуард Сперцян

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Шнякина с его шутками про сосок Кривцова и чем отбил пенальти Помазун - гнать ссаными тряпками с федерального канала!
ОтветMihei4
Шнякина с его шутками про сосок Кривцова и чем отбил пенальти Помазун - гнать ссаными тряпками с федерального канала!
Да в целом очень режет слух, какую-то чушь несет. При этом я обычно нейтрально к комментаторам, но тут он прям выдавал
ОтветMihei4
Шнякина с его шутками про сосок Кривцова и чем отбил пенальти Помазун - гнать ссаными тряпками с федерального канала!
Ну Шнякин один из худших российских комментаторов. Держит свой уровень
Помазун - герой!!!
Ответalexsem69
Помазун - герой!!!
Конечно, Помазун первый вратарь за всю историю Спартака, который выиграл две серии пенальти за сезон (оба раза выйдя на замену под пенальти принес Кубок):)

Спартак не мог выиграть по пенальти ни разу с 1994 года: проигрывали Тереку, Селтику, ЦСКА, Волге, Ростову, Тосно, Зениту и Динамо Махачкала...
Ответalexsem69
Помазун - герой!!!
А Максименко весь матч балду пинал? Александр провел лучший матч сезона: потащил сложные удары, снимал весь верх. Да, пенальти не его стихия, но матч он отстоял на высшем уровне!
Боселли принес в Краснодар дух Пари НН. Определённо считаю, что в клубе уже жалеют об этой покупке.
ОтветЭдуардо Силва
Боселли принес в Краснодар дух Пари НН. Определённо считаю, что в клубе уже жалеют об этой покупке.
хоть раз магнит развели, а не они покупателей
Какое же дно Губерниев. Я хоть за Спартак болею, но Краснодар играл хорошо(сильно лучше чем в чемпионате), Мусаев расстроен , а этот всячески провоцирует его, мол:"А че Ленини бил?", да так что Рахимову пришлось вступиться
ОтветИван Афанасьев
Какое же дно Губерниев. Я хоть за Спартак болею, но Краснодар играл хорошо(сильно лучше чем в чемпионате), Мусаев расстроен , а этот всячески провоцирует его, мол:"А че Ленини бил?", да так что Рахимову пришлось вступиться
Майонез просто мерзок
Илья молодец, но не будем забывать о Макси, если бы не он, мы бы уже получали серебряные медали. Браво нашим вратарям!
Больше 30 лет Спартак проигрывал в серии пенальти, а потом выиграл кубок с 2 такими сериями. Всех с победой главного клуба России!
ОтветDirect free kick
Больше 30 лет Спартак проигрывал в серии пенальти, а потом выиграл кубок с 2 такими сериями. Всех с победой главного клуба России!
С победой например ) Красно-Белая страна ! Журавель в первом тайме спрашивал Довбню про пенальти и Помазуна ) Фарт принес очкастый гном ))
Боселли и Ленини фактически заруинили весь сезон для Краснодара.
Карседо чертов гений! В серии пенальти выиграть у Агкацева! Спартак, спасибо!
ОтветЕбздрогыч
Карседо чертов гений! В серии пенальти выиграть у Агкацева! Спартак, спасибо!
А Агкацеву то можно забивать, надо просто готовится
Знатно конечно Боселли вошел в сезон за Краснодар
Уф! Отписался, всех поздравил. Теперь по делу. Играли здорово. Барко, видимо, играл с травмой, Макси - молодчина, у Марки пошла полоса непрухи, Солари, всё же выстрелил, Угальде очень полезно трудился, Ливай и Мартинс хорошо вошли, пенальтисты - нервы железные, остальные молодцы, Карседо - умница, болельщики - красавцы! Ну а Помазун - просто героище! Ещё раз всех с победой в кубке!
ОтветСаввсем
Уф! Отписался, всех поздравил. Теперь по делу. Играли здорово. Барко, видимо, играл с травмой, Макси - молодчина, у Марки пошла полоса непрухи, Солари, всё же выстрелил, Угальде очень полезно трудился, Ливай и Мартинс хорошо вошли, пенальтисты - нервы железные, остальные молодцы, Карседо - умница, болельщики - красавцы! Ну а Помазун - просто героище! Ещё раз всех с победой в кубке!
По-моему Спартаку надо чаще менять тренеров, ближе к концу сезона, они приносят профит. Карера, Ванолли теперь и Карседо.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карседо заменил Максименко на Помазуна перед серией пенальти в финале Кубка. «Спартак» так же делал в игре с «Зенитом» – и победил
24 мая, 17:07
72 978 зрителей на матче «Спартака» с «Краснодаром» в «Лужниках» – новый рекорд посещаемости финалов Кубка России
24 мая, 16:58
Овечкин приехал на суперфинал Кубка России с детьми и оценил выступление Кадышевой «Россия у нас одна»: «Шикарно». Орлов тоже посетил игру «Спартак» – «Краснодар»
24 мая, 15:33Фото
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем