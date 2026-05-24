Помазун отбил 2 пенальти подряд в финале Кубка России – от Боселли и Ленини. Илья заменил Максименко перед серией, «Спартак» победил

Боселли и Ленини не забили пенальти в финале Кубка России.

Вратарь «Спартака » Илья Помазун сделал два сэйва в серии пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Спартак» выиграл Кубок России , обыграв «Краснодар » по пенальти (1:1, пен. – 4:3).

В составе «Краснодара» свои попытки не реализовали Хуан Мануэль Боселли и Кевин Ленини – Помазун, заменивший Александра Максименко в воротах «Спартака» перед серией пенальти, совершил два сэйва подряд.

Отметим, что Помазун также отбил первый удар в серии Эдуарда Сперцяна. Однако вратарь до удара вышел из ворот, и после подсказки ВАР судья постановил, что 11-метровый надо перебить. Со второй попытки Сперцян забил.

