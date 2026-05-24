«Краснодар» проиграл три финала Кубка России, все – по пенальти. «Быки» ни разу не выигрывали турнир

«Краснодар» вновь проиграл финал Кубка России.

«Краснодар» не смог впервые в своей истории выиграть FONBET Кубок России .

Команда Мурада Мусаева уступила «Спартаку » по пенальти в финале. Игровое время завершилось со счетом 1:1.

«Быки» принимали участие в решающем матче турнира в третий раз. В 2014 году они проиграли в серии одиннадцатиметровых «Ростову», в 2023-м – ЦСКА.

Таким образом, «Краснодар » в этом сезоне не взял ни одного трофея. В Мир РПЛ он стал вторым, в матче за OLIMPBET Суперкубок России проиграл ЦСКА.