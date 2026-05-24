«Краснодар» проиграл три финала Кубка России, все – по пенальти. «Быки» ни разу не выигрывали турнир
«Краснодар» вновь проиграл финал Кубка России.
«Краснодар» не смог впервые в своей истории выиграть FONBET Кубок России.
Команда Мурада Мусаева уступила «Спартаку» по пенальти в финале. Игровое время завершилось со счетом 1:1.
«Быки» принимали участие в решающем матче турнира в третий раз. В 2014 году они проиграли в серии одиннадцатиметровых «Ростову», в 2023-м – ЦСКА.
Таким образом, «Краснодар» в этом сезоне не взял ни одного трофея. В Мир РПЛ он стал вторым, в матче за OLIMPBET Суперкубок России проиграл ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В 2024 году самый слабый Зенит времён своей гегемонии берёт все три трофея
Краснодар - самая стабильная команда в России в 2026 году - борется в сезоне за все три трофея и не берёт ни одного
Комментатор матча (плевать кто) - ты отвратительный)
Интересно, а будут кубанские громить раздевалку на Лужниках, как разгромили на ВЭБ арене? После такого поражения негатива будет полно