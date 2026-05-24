Карседо заменил Максименко на Помазуна перед серией пенальти в финале Кубка. «Спартак» так же делал в игре с «Зенитом» – и победил
«Спартак» заменил Максименко на Помазуна в финале Кубка.
Александр Максименко заменен в конце игры с «Краснодаром».
Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо принял решение выпустить другого вратаря перед серией пенальти в финале FONBET Кубка России.
В добавленное ко второму тайму время вместо Максименко вышел Илья Помазун. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
Напомним, так же тренерский штаб поступил в конце кубковой игры между «Спартаком» и «Зенитом». Тогда Помазун сделал два сэйва, красно-белые одержали победу и прошли дальше.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
- Вот ещё один такой вопрос, и я тебе в лоб дам
С победой, красно-белые братья, с долгожданным Кубком!!!