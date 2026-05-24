  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карседо заменил Максименко на Помазуна перед серией пенальти в финале Кубка. «Спартак» так же делал в игре с «Зенитом» – и победил
0

Карседо заменил Максименко на Помазуна перед серией пенальти в финале Кубка. «Спартак» так же делал в игре с «Зенитом» – и победил

«Спартак» заменил Максименко на Помазуна в финале Кубка.

Александр Максименко заменен в конце игры с «Краснодаром».

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо принял решение выпустить другого вратаря перед серией пенальти в финале FONBET Кубка России.

В добавленное ко второму тайму время вместо Максименко вышел Илья Помазун. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Напомним, так же тренерский штаб поступил в конце кубковой игры между «Спартаком» и «Зенитом». Тогда Помазун сделал два сэйва, красно-белые одержали победу и прошли дальше.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Россия
logoИлья Помазун
logoFONBET Кубок России
logoХуан Карлос Карседо
logoКраснодар
logoСпартак
logoАлександр Максименко

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
- Александр, перчатки, брошенные болельщикам, - это жест?
- Вот ещё один такой вопрос, и я тебе в лоб дам
ОтветElmir Kefir
- Александр, перчатки, брошенные болельщикам, - это жест? - Вот ещё один такой вопрос, и я тебе в лоб дам
Он капитан команды, *****
ОтветElmir Kefir
- Александр, перчатки, брошенные болельщикам, - это жест? - Вот ещё один такой вопрос, и я тебе в лоб дам
Психанул.
Карседо гений!!!! Всех Спартачей с кубком 🏆🏆🏆🏆 Достойное завершение сезона ✊✊✊
ОтветВячеслав Припузов
Карседо гений!!!! Всех Спартачей с кубком 🏆🏆🏆🏆 Достойное завершение сезона ✊✊✊
Наверное, не он, а тот, кто ему подсказал это решение. Врядли он сам с первого дня понял, что именно Помазун может стать незаметный героем этого Кубка.
Шнякин назвал Помазуна дядькой, хотя он старше Максименко всего на год
Ответq4v24z74n5
Шнякин назвал Помазуна дядькой, хотя он старше Максименко всего на год
Усатый же, как дядька))
ОтветРубин2003
Усатый же, как дядька))
Как немецкий актер из 80-х
не могу выбрать кто хуже - шнякин или черданцев
Ответ6yrora_arz
не могу выбрать кто хуже - шнякин или черданцев
Губерниев
Ответ6yrora_arz
не могу выбрать кто хуже - шнякин или черданцев
Журавель)
Ставка сыграла на 200%
С победой, красно-белые братья, с долгожданным Кубком!!!
Помазун красавчик
Спасибо Карседо , что привнес спокойствие и придал уверенность команде!
Ответtnec
Спасибо Карседо , что привнес спокойствие и придал уверенность команде!
Теперь дело за скаутским отделом. Нужно, наконец то, реально уже усиливаться по-настоящему КАЧЕСТВЕННО!
Всех с победой главного клуба России!!
Ну так если Максименка боится ударов, то надо выпускать того, у кого больше чемпионского опыта
Ну в итоге не зря! Краснодар проиграл всё...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
72 978 зрителей на матче «Спартака» с «Краснодаром» в «Лужниках» – новый рекорд посещаемости финалов Кубка России
24 мая, 16:58
«Спартак» заменил Джику из-за травмы в конце 1-го тайма игры с «Краснодаром». Вышедший на замену Мартинс получил желтую через 2 минуты
24 мая, 16:04
Дегтярев приехал на суперфинал Кубка России: «Как за кого болеть буду? За Россию, товарищи. А вручу Кубок победителю»
24 мая, 15:02
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
50 минут назадВидео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
сегодня, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
сегодня, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
сегодня, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем