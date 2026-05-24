Карседо заменил Максименко на Помазуна перед серией пенальти в финале Кубка. «Спартак» так же делал в игре с «Зенитом» – и победил

«Спартак» заменил Максименко на Помазуна в финале Кубка.

Александр Максименко заменен в конце игры с «Краснодаром ».

Главный тренер «Спартака » Хуан Карседо принял решение выпустить другого вратаря перед серией пенальти в финале FONBET Кубка России.

В добавленное ко второму тайму время вместо Максименко вышел Илья Помазун . Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Напомним, так же тренерский штаб поступил в конце кубковой игры между «Спартаком» и «Зенитом». Тогда Помазун сделал два сэйва, красно-белые одержали победу и прошли дальше.