«Челси» занял 10-е место в АПЛ и не попал в еврокубки – это худший результат за три сезона
«Челси» не попал в еврокубки.
«Челси» в следующем сезоне будет играть только в английских турнирах.
Лондонский клуб потерпел поражение от «Сандерленда» (1:2) в заключительном туре АПЛ и не попал в еврокубки, заняв десятое место.
Это худший результат за три сезона. В прошлом году «синие» стали четвертыми, в позапрошлом – шестыми. В сезоне-2022/23 они заняли 12-ю строчку.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Алонсо ждет огромнейшая работа..
Расинг Сантандер и Депортиво Ла Корунья welcome to home!!!
Супер комбо,за обеими команды со старта следил и случилось!