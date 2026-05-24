«Челси» занял 10-е место в АПЛ и не попал в еврокубки – это худший результат за три сезона

Лондонский клуб потерпел поражение от «Сандерленда » (1:2) в заключительном туре АПЛ и не попал в еврокубки, заняв десятое место.

Это худший результат за три сезона. В прошлом году «синие» стали четвертыми, в позапрошлом – шестыми. В сезоне-2022/23 они заняли 12-ю строчку.